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КАН. Мавритания – Гамбия. 0:1. Ну сколько можно
Очередные 0:1
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Гамбии обыграла в гостях национальную команду Мавритании со счетом 1:0 в рамках первого тура Кубка африканских наций. Быстрый гол на 10 минуте и больше ничего не нужно.
Единственный гол в матче был забит на 10 минуте встречи. Абли Жалоу ловко обработал передачу от Муса Барроу – 0:1.
Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.
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