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Мавритании включили не тот гимн перед началом матча против Гамбии – ВИДЕО
Очередной казус на Кубке Африки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Администрация стадиона Лимбе, на котором прошел матч первого тура группы F между сборными Мавритании и Гамбии, ошиблась с музыкой для гимна хозяев.
CAF is hot today.— Charles Sarpong Amponsah (@kwadwosarpongg) January 12, 2022
Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2
Проблему быстро решили, но судя по видео, игроки остались недовольны.
Напомним, что ранее сегодня в матче между Тунисом и Мали судья свистнул об окончании матча на 5 минут раньше положенного. После недолгой заминки игру продолжили, но рефери снова дал свисток на 89 минуте.
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