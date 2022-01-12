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Мавритании включили не тот гимн перед началом матча против Гамбии – ВИДЕО

Кубок Африки
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Очередной казус на Кубке Африки

Мавритании включили не тот гимн перед началом матча против Гамбии – ВИДЕО

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Администрация стадиона Лимбе, на котором прошел матч первого тура группы F между сборными Мавритании и Гамбии, ошиблась с музыкой для гимна хозяев.

Проблему быстро решили, но судя по видео, игроки остались недовольны.

Напомним, что ранее сегодня в матче между Тунисом и Мали судья свистнул об окончании матча на 5 минут раньше положенного. После недолгой заминки игру продолжили, но рефери снова дал свисток на 89 минуте.

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В статье: Кубок Африки Мавритания Гамбия
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