Мавритании включили не тот гимн перед началом матча против Гамбии – ВИДЕО

Администрация стадиона Лимбе, на котором прошел матч первого тура группы F между сборными Мавритании и Гамбии, ошиблась с музыкой для гимна хозяев.

CAF is hot today.



Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2 — Charles Sarpong Amponsah (@kwadwosarpongg) January 12, 2022

Проблему быстро решили, но судя по видео, игроки остались недовольны.

Напомним, что ранее сегодня в матче между Тунисом и Мали судья свистнул об окончании матча на 5 минут раньше положенного. После недолгой заминки игру продолжили, но рефери снова дал свисток на 89 минуте.