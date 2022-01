Мавритании включили не тот гимн перед началом матча против Гамбии – ВИДЕО

Администрация стадиона Лимбе, на котором прошел матч первого тура группы F между сборными Мавритании и Гамбии, ошиблась с музыкой для гимна хозяев.

CAF is hot today.



Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2