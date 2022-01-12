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КАН. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар. 0:1. Это уже не смешно

Кубок Африки
(1 голосов)

Очередные 1:0 на турнир

КАН. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар. 0:1. Это уже не смешно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Кот-д'Ивуар в гостях обыграл Экваториальную Гвинею в рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Ивуарийцы обеспечили себе результат быстрым голом.

Единственный гол в противостоянии забил Макс Градель, точно пробив из-за пределов штрафной. Мяч попал прямо в девятку – 1:0.

Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.

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В статье: Кот-д'Ивуар Макс-Ален Градель Экваториальная Гвинея Кубок Африки
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