Арбитр, досрочно завершивший матч КАН, ранее спасал Рамоса и находился под следствием. Его решения - ужас

Вчера Кубок африканских наций насмешил весь футбольный мир минимум дважды. И если казус с гимном Мавритании можно хотя бы объяснить тем, что его недавно меняли, то судейство замбийца Джанни Сиказве в матче Тунис - Мали (0:1) - это абсурд.

42-летний рефери дважды дал финальный свисток - сперва на 85-й минуте, а затем на 89-й. Такое впечатление, что у него одного на стадионе не работали часы.

Сиказве уже не впервые попадает под прицел телекамер. В 2013 году еще начинающим рефери он взбесил сборную Алжира, назначив на ее ворота пенальти в матче с Буркина-Фасо (2:3). Главная вина здесь на помощнике, но и судья в поле обязан был увидеть, что руки не было в помине.

На видео с 10:14

В марте 2016-го на замбийского арбитра ополчилась уже Нигерия - в матче отбора на КАН-2017 он дал финальный свисток сразу после гола Мохаммеда Салаха, установившего на табло удобные для египтян 1:1. И все бы ничего, но до конца добавленного времени оставалось еще полторы минуты.

Дальше - больше. Каким-то чудом Сиказве оказался на клубном чемпионате мира-2016, да еще главным арбитром финала между "Реалом" и "Касимой Антлерс".

И что же? 90-я минута матча, счет 2:2, Серхио Рамос нагло и грубо срывает контратаку японцев, имея в пассиве предупреждение. Рефери бежит к нему с желтой карточкой, которая бы удалила капитана Мадрида с поля, но… по дороге прячет ее обратно.

Впоследствии Сиказве все сваливал на помощника, который якобы сигнализировал ему в наушник, что карточки не было, но кто ж ему поверил? "Реал" взял титул, но ФИФА который раз замаралась по уши.

КАФ и ФИФА, однако, продолжали тащить Сиказве изо всех сил. Он отсудил финал КАН-2017, а затем поехал и на ЧМ-2018, где африканцу доверили два матча группового турнира. Карточек он показал много, но в целом обошлось без форс-мажоров - думаете, он пошел на поправку?

Как бы не так! В октябре 2018-го Сиказве стал "героем" ответного полуфинала Лиги чемпионов КАФ, где попросту убил ангольский "Примейро Агосто", сперва отменив его чистый гол, а затем придумав пенальти для тунисского "Эсперанса" - 2:4.

На видео с 1:04

На сей раз КАФ не могла смолчать - слишком бурное стояло негодование, и Сиказве отстранили от работы. Тем не менее, уже через два месяца ФИФА приговор отменила, вернув Джанни свисток.

Интересно, зачем замбийский рефери, который создает столько ненужной шумихи вокруг судейства, мировой футбольной федерации? Чтоб помогать "Реалу" в матчах с японцами? Или просто - помогать тому, кому надо помочь? В любом случае, после стольких странных решений в непредвзятость Сиказве верится слабо.