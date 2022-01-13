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КАН. Камерун – Эфиопия. 4:1. Устроили голевую феерию на домашнем турнире
Прервали серию нерезультативных матчей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Камеруна уверенно обыграла дома национальную команду Эфиопии со счетом 4:1 в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Серьезная заявка на победу в турнире от хозяев.
Открыли счет в матче гости: на 4 минуте встречи Дава Хотесса с передачи Эммануэля Гебремихаеля точно пробил по воротам – 0:1.
На этом голы гостей закончились. Уже через 4 минуты нападающий "Камеруна" Токо Экамби с навеса Коллинса Фая отыграл отставание у гостей – 1:1.
Второй мяч хозяев пришел уже во втором тайме – на 53 минуте вновь Коллинс Фай отдал удобную передачу, на этот раз на Венсана Абубакара – 2:1.
Уже через две минуты Абубакар вновь оказался первым на передаче в штрафную и мощно пробил по центру ворот – 3:1.
Экамби продемонстрировал мастерский дриблинг и завершил точным ударом сольный проход – 4:1.
Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.
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