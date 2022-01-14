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Глава судей Кубка Африки объяснил, почему рефери завершил матч Мали - Тунис на 85-й минуте

Кубок Африки
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Пострадал от палящего солнца

Глава судей Кубка Африки объяснил, почему рефери завершил матч Мали - Тунис на 85-й минуте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время матча группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали случился скандал – арбитр Дженни Сиказве дважды неправильно дал финальный свисток. Сначала он просигнализировал об завершении игры на 85-й, а затем на 89-й.

Однако, по словам главы судейского корпуса Кубка Африки Эссамы Абдель-Фатаха, это не была преднамеренная ошибка. Все дело в физиологии.

"Арбитр получил тепловой удар, у него было очень сильное обезвоживание. Это привело к тому, что на 80-й минуте у него нарушилось восприятие времени, и он закончил матч на 85-й минуте. Дженни вернулся на поле после указаний ассистентов, а затем закончил матч на 89-й минуте.

Когда произошла такая ситуация, четвертый судья собирался довести матч до завершения, но одна из двух команд отказалась", – сказал Абдель-Фатах.

В итоге Сиказве был доставлен в больницу, сообщил глава корпуса.

Напомним, что матч в итоге завершился победой Мали со счетом 0:1.

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В статье: арбитры Кубок африканских наций Кубок Африки Джанни Сиказве
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Источник:
The Independent

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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.01.2022 в 16:41
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