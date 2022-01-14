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КАН. Сенегал – Гвинея 0:0. Когда худой мир лучше доброй ссоры
На 90% команды уже в плей-офф
Программу очередного игрового дня Кубка Африканских Наций открывал матч 2-го тура в группе B, в котором встречались лидеры группы – Сенегал и Гвинея.
У обеих команд после первого тура было по победе, и победа в этом матче фактически выводила кого-то из ни х в плей-офф.
Впрочем, стороны решили отталкиваться от другой тактики, посчитав, что и ничья будет вполне приемлемым результатом.
Рисковали команды очень неохотно, что и отобразилось в нулях на табло.
Нельзя сказать, что игра была уж совсем пресной, моменты иногда создавались, но все больше после каких-то индивидуальных всплесков, чем после общекомандных действий.
В итоге, 0:0, которые устроили обоих соперников. У команд после двух туров по 4 очка и отличные шансы на выход из группы (выходят, как и на Евро-2020, 2,5 команды).
Вечером в группе сыграют Малави и Зимбабве, у которых по 0 очков, и вот тут уж на ничью не поиграешь – обеим командам нужно обязательно побеждать, чтобы зацепиться за шансы на проход.
Сенегал – Гвинея 0:0
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