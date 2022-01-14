КАН. Сенегал – Гвинея 0:0. Когда худой мир лучше доброй ссоры

Программу очередного игрового дня Кубка Африканских Наций открывал матч 2-го тура в группе B, в котором встречались лидеры группы – Сенегал и Гвинея.

У обеих команд после первого тура было по победе, и победа в этом матче фактически выводила кого-то из ни х в плей-офф.

Впрочем, стороны решили отталкиваться от другой тактики, посчитав, что и ничья будет вполне приемлемым результатом.

Рисковали команды очень неохотно, что и отобразилось в нулях на табло.

Нельзя сказать, что игра была уж совсем пресной, моменты иногда создавались, но все больше после каких-то индивидуальных всплесков, чем после общекомандных действий.

В итоге, 0:0, которые устроили обоих соперников. У команд после двух туров по 4 очка и отличные шансы на выход из группы (выходят, как и на Евро-2020, 2,5 команды).

Вечером в группе сыграют Малави и Зимбабве, у которых по 0 очков, и вот тут уж на ничью не поиграешь – обеим командам нужно обязательно побеждать, чтобы зацепиться за шансы на проход.

Сенегал – Гвинея 0:0