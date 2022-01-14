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КАН. Малави – Зимбабве. 2:1. Марокко – Коморы. 2:0. Посыпались голы

Кубок Африки
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Побеждают хозяева

КАН. Малави – Зимбабве. 2:1. Марокко – Коморы. 2:0. Посыпались голы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Малави дома обыграла Зимбабве, а национальная команда Марокко уверенно разобралась с Коморскими островами в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

В первой встрече счет был открыт гостями на 38 минуте матча – Исмаил Вади забил под перекладину с отличной передачи Онисмора Бхасера – 0:1.

Радовались Зимбабвийцы не долго и уже на 43 минуте Габадиньо Мханго с передачи Франсиско Мандинги сравнивает счет – 1:1.

На 58 минуте встречи оборона Зимбабве сыграла ужасно и дала возможность Габадиньо оформить дубль, полузащитник реализовал выход один-на-один – 2:1.

На момент двух сыгранных туров в группе В лидирует Сенегал с 4 очками, за ним идет Гвинея так же с 4 очками, следом Малави с 3 и Зимбабве с 0 очков.

Вторая встреча изначально шла по сценарию Марокканцев: счет был открыт уже на 16 минуте точным ударом Амалла – 1:0.

В самой концовке имел место незабитый пенальти Эн-Несири на 83 минуте, но марокканцы все же забили второй мяч, на 89-ой Абухляль затолкал второй мяч, который судья изначально отменил из-за офсайда – 2:0.

В группе С только Марокко и Коморос успели сыграть по 2 тура. Первые лидируют с 6 очками, в то время как Коморы идут на последнем месте с 0 очков.

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В статье: Зимбабве Марокко Кубок Африки Малави Коморос
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