КАН. Габон – Гана. 1:1. Хозяева вырвали ничью в концовке

Национальная сборная Ганы сыграла вничью в гостях Габону в рамках 2 тура группового этапа Кубка африканских наций (1:1). Джим Аллевина сравнял на 88 минуте встречи.

Первой гол Гана организовала благодаря отличной сыгранности Парти и Айю. Последний переиграл голкипера и пробил в левый нижний угол – 0:1.

Сравнял Габон в самой концовке встречи на 88 минуте. Джим Аллевина пробил из штрафной и попал точно в нижний угол ворот – 1:1.

После 2 сыгранных туров всеми командами в группе С положение следующее: