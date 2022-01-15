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КАН. Габон – Гана. 1:1. Хозяева вырвали ничью в концовке

Кубок Африки
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По статистике преимущество андердогов

КАН. Габон – Гана. 1:1. Хозяева вырвали ничью в концовке

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Национальная сборная Ганы сыграла вничью в гостях Габону в рамках 2 тура группового этапа Кубка африканских наций (1:1). Джим Аллевина сравнял на 88 минуте встречи.

Первой гол Гана организовала благодаря отличной сыгранности Парти и Айю. Последний переиграл голкипера и пробил в левый нижний угол – 0:1.

Сравнял Габон в самой концовке встречи на 88 минуте. Джим Аллевина пробил из штрафной и попал точно в нижний угол ворот – 1:1.

После 2 сыгранных туров всеми командами в группе С положение следующее:

  • Марокко – 6 очков;
  • Габон – 4 очка;
  • Гана – 1 очко;
  • Коморос – 0 баллов.
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В статье: Гана Андре Айю Габон Кубок Африки Томас Парти
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