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КАН. Габон – Гана. 1:1. Хозяева вырвали ничью в концовке
По статистике преимущество андердогов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Национальная сборная Ганы сыграла вничью в гостях Габону в рамках 2 тура группового этапа Кубка африканских наций (1:1). Джим Аллевина сравнял на 88 минуте встречи.
Первой гол Гана организовала благодаря отличной сыгранности Парти и Айю. Последний переиграл голкипера и пробил в левый нижний угол – 0:1.
Сравнял Габон в самой концовке встречи на 88 минуте. Джим Аллевина пробил из штрафной и попал точно в нижний угол ворот – 1:1.
После 2 сыгранных туров всеми командами в группе С положение следующее:
- Марокко – 6 очков;
- Габон – 4 очка;
- Гана – 1 очко;
- Коморос – 0 баллов.
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