Лев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена

"Мы, кардиологи, предпочитаем, чтобы реанимация началась в течение полутора минут после приступа. Дефибриллятор должен заработать в течение трех минут. Это дает 70% гарантии, что нам удастся вернуть пациента к жизни".

Так говорит профессор Лондонского университета Святого Георгия Санджай Шарма. ФИФА впервые привлекла его более десяти лет назад.

Фехер, Пуэрта, Харке - в какой-то момент количество трагедий на поле стало зашкаливать, и даже громоздкому бюрократичному монстру эпохи Зеппа Блаттера пришлось поднимать задницу и что-то делать.

Специалисты, вроде Шарма, переписали инструкции для врачей клубов и сборных; заставили всех иметь при себе дефибриллятор; радикально изменили процесс медосмотров. В реформах им во всем помогал главный в ФИФА по медицинской части Иржи Дворак - тот самый, которого "турнут" с работы в 2017-м, когда его заинтересуют допинг-пробы российских футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

Ну а началось все с Марка-Вивьена Фоэ…

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На 78-й минуте полуфинала Кубка конфедераций-2003 против Колумбии он рухнул на газон без чувств, когда рядом не было ни своих, ни чужих.

Паника! Никто не понимал, что делать. 5-6 минут Фоэ просто лежал, и лишь тогда его начали откачивать. Дальше замена на Валери Мезаге - по иронии судьбы, он тоже скончается от инфаркта всего-то в 30 лет.

Камерун выиграл тот полуфинал 1:0, но отпраздновать не успел. Через полчаса после финального свистка в раздевалку зашел Ригобер Сонг - ему только что позвонили из больницы. Марко, их "Добрый великан", умер, так и не придя в сознание.

За дверями тихо плакал Роже Милла и намного громче жена Фоэ Мария-Луиза. Впереди ее ждал ад - наверное, она уже это понимала. Марк-Вивьен много тратил на благотворительность и не накопил значительных сумм.

Самюэль Это'О и Ригобер Сонг с портретом Фоэ, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

А карьера у него была крутая, это без вариантов. В "Лансе" Фоэ вместе со Шмицером, Дальма и Дею взял золото Лиги 1; в "Лионе" пропустил почти год из-за малярии, но вернулся и привел "Ткачей" к дебютному титулу. Сюда же добавим две кряду победы на Кубках африканских наций и, наконец, АПЛ - главную лигу его жизни.

В 1998 году Фоэ очень хотел Алекс Фергюсон в свой "МЮ", где уже проседал Ники Батт, но "Ланс" не отпустил. Жаль! Вскоре Марк порвал кресты, и через год пришлось отдавать в "Вест Хэм".

Уже после трагедии Гарри Реднапп вспомнил, что на медосмотре врачи обнаружили у Фоэ патологию одного из сердечных желудочков, но заверили, что с такой проблемой можно играть. Как было им не поверить? Рост, физика, прыжки, выносливость, удары и борьба вверху - Марк был как бета-версия Яя Туре.

***

Символично, что и свой лучший сезон Фоэ провел в "Ман Сити". На дворе стоял 2002 год - Марку было 28 лет, и "Горожане" арендовали его у "Лиона" на сезон с правом выкупа.

В том чемпионате он вышел в старте в 35 из 38 матчей, забив 9 голов. Итоговое 9-е место стало для команды Кевина Кигана лучшим результатом с 1993 года.

И еще это был последний сезон, который "Сити" проводил на старом стадионе "Мейн Роуд". Новый "Сити оф Манчестер" - будущий "Этихад" - уже строился, и клуб нанял фотографа Криса Каммингса, чтобы запечатлеть последние дни 80-летней арены.

Когда после дубля "Астон Вилле" Фоэ заменили, Каммингс подбежал к нему в упор, сделал фото и добавил: "Да ты машина по заколачиванию голов!" Камерунец улыбнулся, снял футболку и подарил журналисту - он еще не знал, чем это обернется!

К ночи Каммингсу позвонил экипировщик "Горожан" Лес Чепмен с просьбой немедленно вернуть футболку, ведь запасной у Фоэ нет, а на носу матч кубка:

"Я сказал ему, типа, Лес, у вас же должны быть еще футболки, но, по его словам, только Марко носил XXL, а новые Le Coq Sportif мог прислать лишь в середине января".

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Steele

Пришлось Каммингсу ехать с потной футболкой Фоэ через весь город, чтоб опорник мог сыграть против "Фулхэма" - та еще выдалась поездка! Прохожие на улицах останавливали его для фото с футболкой раз сто. Поняв, что это его минута славы, Крис еще и в паб забежал, где задержался на полчаса на радость всем присутствовавшим:

"Марко потом вернул мне ту футболку, когда получил другие. Он был очень внимателен к поклонникам. Определенно он был самым популярным игроком того состава "Сити".

Крис Бэйли с этим полностью согласен. Сейчас он возглавляет отдел медиа в "Манчестер Сити", а 18 лет назад освещал для Manchester Evening News предсезонное турне "Горожан" Данией. Там-то они с Фоэ и познакомились. Марк солгал, что имеет проблемы со спиной, и попросил журналиста поносить его чемодан, куда игроки "Сити" предварительно сложили все самое тяжелое, что у них было:

"Я взял ту чертову сумку и носил ее везде. Обходил с ней Копенгаген, Орхус и еще половину Дании. Примерно на четвертый день он наконец не выдержал и засмеялся. С тех пор Марко мог отказать любому СМИ, но только не мне. Даже перед самыми важными матчами я мог связаться".

Паоло Ди Канио и Марк-Вивьен Фоэ, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jamie McDonald /Allsport

Фоэ уважали за самоотдачу, класс, порядочность. Именно он забил последний гол в истории "Мейн Роуд" - его второй в победном матче против "Сандерленда". До трагедии оставалось каких-то два месяца…

Кто мог ее предвидеть? Первые признаки надвигавшейся беды появились уже на Кубке конфедераций. На матч 3-го тура против США Фоэ не вышел - он блевал и лишился всех сил. Тогда все списали на отравление.

Лишь после вскрытия мир узнает, что Фоэ имел гипертрофическую кардиомиопатию - диагноз, при котором стенка сердечной мышцы утолщается, влияя на кровоток. Это зачастую неопасно при сидячем образе жизни, а вот под нагрузками…

***

С тех пор прошло 18 лет - дерьмовых лет для семейства Фоэ.

Центр подготовки олимпийцев в Камеруне, куда Марк вложил 3,5 млн фунтов, давно заброшен; чиновники клятвенно обещали достроить, но в реальности зданиями шатаются бездомные, а на футбольных полях и теннисных кортах селяне собрали уже не один урожай.

Жена Мария-Луиза увязла в судах с отцом умершего мужа, к которому по камерунскому законодательству перешло его состояние, и дети росли сами по себе. В 2018 году 22-летний Марк-младший с подельником вломились в церковь, избили священника и унесли все, что посчитали ценным. От 10 лет тюрьмы горе-злодеев спас потерпевший - отец Люк Бикез пришел в суд, чтобы по-христиански их простить.

Все пошло наперекосяк… Лишь улица в Лионе да выведенный из обращения в "Ман Сити" 23-й номер еще напоминают людям о днях, когда имя Фоэ гремело в Европе.

Ну и спасения жизней на поле, конечно. По словам доктора Дворака, сегодня у Марка-Вивьена были бы шансы выжить:

"Теперь на всех уровнях мы обследуем игроков перед прибытием на соревнования. Мы также обучили медицинские бригады использовать дефибрилляторы. У нас есть план и оборудование на случай ЧП - в том числе, и у медиков всех команд. Они получили соответствующее образование".

Два поколения фанатов "Сити" возле импровизированного мемориала Фоэ, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Steele

Это не пустые слова. На Евро-2020 врачи приступили к реанимации Кристиана Эриксена уже на 2-й минуте после обморока - в итоге он выжил и даже хочет вернуться на поле. Не задержался на том свете и Фабрис Муамба - спустя 10 лет после инфаркта в матче АПЛ он тренирует деток в "Рочдейле".

В Камеруне говорят, что лев не умирает, а просто ложится спать. Если так, сон Фоэ сделал футбол намного безопаснее для футболистов - и это наследие не уничтожить ни алчным родственникам, ни своре вороватых чинуш, никому. Это уже навсегда.