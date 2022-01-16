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Кубок Африки. Кот-д`Ивуар упускает победу, Алжир неожиданно проигрывает, а Тунис громит
Результаты матчей квартетов E и F
Twitter CAF / Автор неизвестен
Сегодня прошли матчи второго тура группового этапа Кубка Африки 2021 года. В рамках квартета E сборная Кот-д`Ивуара упустила победу в концовке встречи с командой Сьерра-Леоне. А национальная команда Алжира довольно неожиданно уступиля для Экваториальной Гвинеи.
В свою очереди в группе F Гамбия сыграла вничью с Мали, а Тунис разгромил Мавританию.
2-й тур, Группа E
16 января, "Stade Omnisport de Douala"
Кот-д`Ивуар – Сьерра-Леоне 2:2
Голы: 1:0 – 25 Аллер, 1:1 – 55 Камара, 2:1 – 65 Пепе, 2:2 – 90 Камара.
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16 января, 22.00, "Stade Omnisport de Douala"
Алжир – Экв. Гвинея 0:1
Гол: 0:1 – 70 Обианг.
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2-й тур, Группа F
16 января, "Limbé Omnisport Stadium"
Гамбия – Мали 1:1
Голы: 0:1 – 79, пенальти Коне, 1:1 – 90, пенальти Барроу.
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16 января, "Limbé Omnisport Stadium"
Тунис – Мавритания 4:0
Голы: 1:0 – 4 Матлути, 2:0 – 8 Хазри, 3:0 – 64 Хазри, 4:0 – 66 Жазири.
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