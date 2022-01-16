Кубок Африки. Кот-д`Ивуар упускает победу, Алжир неожиданно проигрывает, а Тунис громит

Сегодня прошли матчи второго тура группового этапа Кубка Африки 2021 года. В рамках квартета E сборная Кот-д`Ивуара упустила победу в концовке встречи с командой Сьерра-Леоне. А национальная команда Алжира довольно неожиданно уступиля для Экваториальной Гвинеи.

В свою очереди в группе F Гамбия сыграла вничью с Мали, а Тунис разгромил Мавританию.

2-й тур, Группа E

16 января, "Stade Omnisport de Douala"

Кот-д`Ивуар – Сьерра-Леоне 2:2

Голы: 1:0 – 25 Аллер, 1:1 – 55 Камара, 2:1 – 65 Пепе, 2:2 – 90 Камара.

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16 января, 22.00, "Stade Omnisport de Douala"

Алжир – Экв. Гвинея 0:1

Гол: 0:1 – 70 Обианг.

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2-й тур, Группа F

16 января, "Limbé Omnisport Stadium"

Гамбия – Мали 1:1

Голы: 0:1 – 79, пенальти Коне, 1:1 – 90, пенальти Барроу.

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16 января, "Limbé Omnisport Stadium"

Тунис – Мавритания 4:0

Голы: 1:0 – 4 Матлути, 2:0 – 8 Хазри, 3:0 – 64 Хазри, 4:0 – 66 Жазири.