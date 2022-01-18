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КАН. Буркина-Фасо – Эфиопия. 1:1. Кабо-Верде – Камерун. 1:1. Группа А сыграла все туры
Камерун ожидаемо выиграл группу, а у Кабо-Верде остались шансы на выход
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Национальная команда Буркина-Фасо домы сыграла вничью с Эфиопией (1:1), а Кабо-Верде сдержала Камерун (1:1). Стали известны все расклады в группе.
В матче Буркина-Фасо – Эфиопия счет был открыт на 24 минуте. Нападающий хозяев Сирилл Байяла перебросил вратаря после отличного паса от Адама Гуира – 1:0.
Гости отыгрались в начале второго тайма. Гетанех Кебеде отправил мяч в левый угол – 1:1.
Счет в противостоянии Кабо-Верде и Камеруна был открыт гостями на 39 минуте. Абубакар, забивая свой уже 4 гол на турнире, прошил вратаря мощным ударом – 0:1.
Хозяева не стали ждать концовки матча и отыграли отставание практически сразу после выхода на поле после перерыва, на 53 минуте. Гарри Родригес пробил пяткой – 1:1.
После последнего тура в группе А следующая ситуация:
- Камерун, 7 очков (7:3);
- Буркина-Фасо, 4 очка (3:3);
- Кабо-Верде, 4 очка (2:2);
- Эфиопия, 1 очко (2:6).
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