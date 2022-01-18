КАН. Буркина-Фасо – Эфиопия. 1:1. Кабо-Верде – Камерун. 1:1. Группа А сыграла все туры

Национальная команда Буркина-Фасо домы сыграла вничью с Эфиопией (1:1), а Кабо-Верде сдержала Камерун (1:1). Стали известны все расклады в группе.

В матче Буркина-Фасо – Эфиопия счет был открыт на 24 минуте. Нападающий хозяев Сирилл Байяла перебросил вратаря после отличного паса от Адама Гуира – 1:0.

Гости отыгрались в начале второго тайма. Гетанех Кебеде отправил мяч в левый угол – 1:1.

Счет в противостоянии Кабо-Верде и Камеруна был открыт гостями на 39 минуте. Абубакар, забивая свой уже 4 гол на турнире, прошил вратаря мощным ударом – 0:1.

Хозяева не стали ждать концовки матча и отыграли отставание практически сразу после выхода на поле после перерыва, на 53 минуте. Гарри Родригес пробил пяткой – 1:1.

После последнего тура в группе А следующая ситуация: