КАН. Зимбабве – Гвинея. 2:1. Малави – Сенегал. 0:0. Группа B сыграла все матчи

Сборная Зимбабве дома обыграла Гвинею (2:1), а национальная команда Малави удержала ничью против Сенегала (0:0). Гол Кейта помог Гвинеи напрямую выйти в плей-офф.

Не смотря на победу над Гвинеей, зимбабве не удалось выйти в плей-офф. К концу первого тайма хозяева вели 2:0. На 26 минуте забил Ноуледж Мусона, а на 43-ей Кудакваше Махачи. Наби Кейта на 49 минуте отыграл один мяч и позволил Гвинее напрямую выйти в плей-офф благодаря разнице мячей.

Сенегал доминировал во владении мячом против Малави(78%/22%), но не по ударам (10/10). Как итог – нулевая ничья, которая позволила выйти из группы с первого места, а Малави побороться за выход с третьими местами других групп.

Таблица группы B после всех сыгранных туров выглядит следующим образом: