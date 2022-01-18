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КАН. Зимбабве – Гвинея. 2:1. Малави – Сенегал. 0:0. Группа B сыграла все матчи
Сенегал выиграл группу с разницей голов 1:0
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Зимбабве дома обыграла Гвинею (2:1), а национальная команда Малави удержала ничью против Сенегала (0:0). Гол Кейта помог Гвинеи напрямую выйти в плей-офф.
Не смотря на победу над Гвинеей, зимбабве не удалось выйти в плей-офф. К концу первого тайма хозяева вели 2:0. На 26 минуте забил Ноуледж Мусона, а на 43-ей Кудакваше Махачи. Наби Кейта на 49 минуте отыграл один мяч и позволил Гвинее напрямую выйти в плей-офф благодаря разнице мячей.
Сенегал доминировал во владении мячом против Малави(78%/22%), но не по ударам (10/10). Как итог – нулевая ничья, которая позволила выйти из группы с первого места, а Малави побороться за выход с третьими местами других групп.
Таблица группы B после всех сыгранных туров выглядит следующим образом:
- Сенегал – 5 очков, 1:0;
- Гвинея – 4 очка, 2:2;
- Малави – 4 очка, 2:2;
- Зимбабве – 3 очка, 3:4.
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