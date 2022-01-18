  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. КАН. Группа С. Марокко и Габон вышли в плей-офф, Гана провалилась
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КАН. Группа С. Марокко и Габон вышли в плей-офф, Гана провалилась

Кубок Африки
Обновлено
(1 голосов)

Коморы сохранили шансы

КАН. Группа С. Марокко и Габон вышли в плей-офф, Гана провалилась

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Габон дома удержал ничью, а Коморские Острова в гостях обыграли Гану в рамках заключительного 3 тура группового этапа Кубка африканских наций.

Счет в матче Габона и Марокко открыли хозяева: на 21-ой минуте встречи Джим Аллевина переиграл голкипера ударом по центру ворот. Дальше забивали только Марокканцы: на 74-ой минуте матча отыграл один мяч с пенальти Буфаль, но уже на 81-ой Агуэрд забил в свои ворота. Спас ничью для гостей гол Ашрафа Хакими на 84-ой минуте противостояния.

Второй матч развивался не менее интересно: Коморы открыли счет уже на 4-ой минуте, а к 25-ой Гана заработала удаление – Айю жестко сфолил на вратаре соперника. На 62-ой минуте Ахмед Могни удвоил преимущество Комор, но уже на 64-ой Ричмонд Боакье подарил Гане надежду на камбэк, а на 77-ой минуте Александр Джику и вовсе сравнял счет. Все решилось в концовке, когда Ахмед Могни на 85-ой минуте вывел команду вперед, оформив дубль.

Таблица группы С после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:

  • Марокко – 7 очков, 5:2;
  • Габон – 5 очков, 4:3;
  • Коморские Острова – 3 очка, 3:5;
  • Гана – 1 очко, 3:5
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана Габон Марокко Коморские острова Кубок Африки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...