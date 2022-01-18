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КАН. Группа С. Марокко и Габон вышли в плей-офф, Гана провалилась
Коморы сохранили шансы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Габон дома удержал ничью, а Коморские Острова в гостях обыграли Гану в рамках заключительного 3 тура группового этапа Кубка африканских наций.
Счет в матче Габона и Марокко открыли хозяева: на 21-ой минуте встречи Джим Аллевина переиграл голкипера ударом по центру ворот. Дальше забивали только Марокканцы: на 74-ой минуте матча отыграл один мяч с пенальти Буфаль, но уже на 81-ой Агуэрд забил в свои ворота. Спас ничью для гостей гол Ашрафа Хакими на 84-ой минуте противостояния.
Второй матч развивался не менее интересно: Коморы открыли счет уже на 4-ой минуте, а к 25-ой Гана заработала удаление – Айю жестко сфолил на вратаре соперника. На 62-ой минуте Ахмед Могни удвоил преимущество Комор, но уже на 64-ой Ричмонд Боакье подарил Гане надежду на камбэк, а на 77-ой минуте Александр Джику и вовсе сравнял счет. Все решилось в концовке, когда Ахмед Могни на 85-ой минуте вывел команду вперед, оформив дубль.
Таблица группы С после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:
- Марокко – 7 очков, 5:2;
- Габон – 5 очков, 4:3;
- Коморские Острова – 3 очка, 3:5;
- Гана – 1 очко, 3:5
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