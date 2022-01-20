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КАН. Группа D. Нигерия и Египет вышли из группы

Кубок Африки
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Фавориты взяли своё

КАН. Группа D. Нигерия и Египет вышли из группы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Национальная команда Гвинеи-Бисау проиграла дома Нигерии (0:2), а Египет минимально обыграл Судан (1:0) в рамках заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций.

В первом матче счет открыл Умар Садик (Нигерия) на 56-ой минуте матча. Голевую передачу отдал Келечи Ихеаначо. Удвоил преимущество Уильям Трост-Эконг на 75-ой.

В матче Египта и Судана единственный гол был забит на 35-ой минуте встречи. Мохамед Абдельмонем с подачи углового от Саида Абдаллаха вколотил мяч в сетку ворот.

Таблица группы D после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:

  1. Нигерия – 9 очков, 6:1;
  2. Египет – 6 очков, 2:1;
  3. Судан – 1 очко, 1:4;
  4. Гвинея-Бисау – 1 очко, 0:3.
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В статье: Нигерия Судан Египет Кубок Африки Гвинея-Бисау
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