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КАН. Группа E. Алжир вылетел из группы с Экваториальной Гвинеей и Сьерра-Леоне
Действующие обладатели Кубка Африки с позором едут домой: 1 очко и 1 гол в 3-х матчах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Национальная команда Кот-д'Ивуара обыграла дома Алжир (3:1), а сборная Сьерра-Леоне уступила Экваториальной Гвинее (0:1) в рамках заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций.
Кот-д'Ивуар – Алжир 3:1
Голы: Франк Кесси 22', Ибраим Сангаре 39', Николас Пепе 54' – Софьян Бандебка 73'
Отмененный гол: Себастьен Аллер 90+3' (Кот-д'Ивуар)
Нереализованный пенальти: Рияд Марез 60' (Алжир)
Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея 1:0
Гол: Пабло Ганет 38'
Незабитый пенальти: Кэй Камара 85' (Сьерра-Леоне)
Таблица группы E после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:
- Кот-д'Ивуар – 7 очков, 6:3;
- Экваториальная Гвинея – 6 очков, 2:1;
- Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
- Алжир – 1 очко, 1:4.
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