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КАН. Группа E. Алжир вылетел из группы с Экваториальной Гвинеей и Сьерра-Леоне

Кубок Африки
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Действующие обладатели Кубка Африки с позором едут домой: 1 очко и 1 гол в 3-х матчах

КАН. Группа E. Алжир вылетел из группы с Экваториальной Гвинеей и Сьерра-Леоне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Национальная команда Кот-д'Ивуара обыграла дома Алжир (3:1), а сборная Сьерра-Леоне уступила Экваториальной Гвинее (0:1) в рамках заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций.

Кот-д'Ивуар – Алжир 3:1

Голы: Франк Кесси 22', Ибраим Сангаре 39', Николас Пепе 54' – Софьян Бандебка 73'

Отмененный гол: Себастьен Аллер 90+3' (Кот-д'Ивуар)

Нереализованный пенальти: Рияд Марез 60' (Алжир)

Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея 1:0

Гол: Пабло Ганет 38'

Незабитый пенальти: Кэй Камара 85' (Сьерра-Леоне)

Таблица группы E после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:

  1. Кот-д'Ивуар – 7 очков, 6:3;
  2. Экваториальная Гвинея – 6 очков, 2:1;
  3. Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
  4. Алжир – 1 очко, 1:4.
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В статье: Алжир Кот-д'Ивуар Экваториальная Гвинея Сьерра-Леоне
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
20.01.2022 в 21:50
..сборная Сьерра-Леоне уступила Экваториальной Гвинее (0:1),а потом пишете,что Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея 1:0...Редакторам сайта двойка
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