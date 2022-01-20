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КАН. Группа F. Мали, Гамбия и Тунис выходят

Кубок Африки
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Мавритания отправляется домой

КАН. Группа F. Мали, Гамбия и Тунис выходят

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Гамбии обыграла дома Тунис (1:0), а национальная команда Мали уверенно расправилась с Мавританией (2:0) в рамках заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций. Стали известны все участники плей-офф.

Гамбия – Тунис 1:0

Гол: Абли Жалоу 90+3'

Нереализованный пенальти: Сейфедин Жазири 45+1' (Тунис)

Удаления (не полевой игрок): Фарук Бен-Мустафа 45+3' (Тунис)

Мали – Мавритания 2:0

Голы: Массадио Хайдара 2', Ибрагима Коне (пенальти) 49'

Таблица группы F после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:

  1. Мали – 7 очков, 4:1;
  2. Гамбия – 7 очков, 3:1;
  3. Тунис – 3 очка, 4:2;
  4. Мавритания – 0 очков, 0:7.

Итоговый рейтинг команд, занявших 3 места (выходит первая четверка):

  1. Малави – 4 очка, 2:2;
  2. Кабо-Верде – 4 очка, 2:2;
  3. Тунис – 3 очка, 4:2;
  4. Коморские о-ва – 4 очка, 3:5.
  5. Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
  6. Судан – 1 очко, 1:4.
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В статье: Мали Тунис Кубок Африки Мавритания Гамбия
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