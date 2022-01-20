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КАН. Группа F. Мали, Гамбия и Тунис выходят
Мавритания отправляется домой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Гамбии обыграла дома Тунис (1:0), а национальная команда Мали уверенно расправилась с Мавританией (2:0) в рамках заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций. Стали известны все участники плей-офф.
Гамбия – Тунис 1:0
Гол: Абли Жалоу 90+3'
Нереализованный пенальти: Сейфедин Жазири 45+1' (Тунис)
Удаления (не полевой игрок): Фарук Бен-Мустафа 45+3' (Тунис)
Мали – Мавритания 2:0
Голы: Массадио Хайдара 2', Ибрагима Коне (пенальти) 49'
Таблица группы F после всех 3-х сыгранных туров выглядит следующим образом:
- Мали – 7 очков, 4:1;
- Гамбия – 7 очков, 3:1;
- Тунис – 3 очка, 4:2;
- Мавритания – 0 очков, 0:7.
Итоговый рейтинг команд, занявших 3 места (выходит первая четверка):
- Малави – 4 очка, 2:2;
- Кабо-Верде – 4 очка, 2:2;
- Тунис – 3 очка, 4:2;
- Коморские о-ва – 4 очка, 3:5.
- Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
- Судан – 1 очко, 1:4.
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