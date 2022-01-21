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Групповой этап Кубка Африки подошел к концу. Вот все участники, пары плей-офф и даты проведения 1/8

Кубок Африки
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Алжир и Гана сенсационно вылетают

Групповой этап Кубка Африки подошел к концу. Вот все участники, пары плей-офф и даты проведения 1/8

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Группы E и F сыграли свои заключительные туры – стали известны все участники, а также пары плей-офф Кубка африканских наций.

Пары на 1/8 следующие:

  • Буркина-Фасо – Габон (23.01, 18:00);
  • Нигерия – Тунис (23.01, 21:00);
  • Сенегал – Кабо-Верде (25.01, 18:00);
  • Мали-Экваториальная Гвинея (26.01, 21:00);
  • Гвинея – Гамбия (24.01, 18:00);
  • Камерун – Коморы (24.01, 21:00);
  • Марокко – Малави (25.01, 21:00);
  • Кот-д'Ивуар – Египет (26.01, 21:00).

Группа А:

  1. Камерун, 7 очков (7:3);
  2. Буркина-Фасо, 4 очка (3:3);
  3. Кабо-Верде, 4 очка (2:2);
  4. Эфиопия, 1 очко (2:6).

Группа В:

  1. Сенегал – 5 очков, 1:0;
  2. Гвинея – 4 очка, 2:2;
  3. Малави – 4 очка, 2:2;
  4. Зимбабве – 3 очка, 3:4.

Группа С:

  1. Марокко – 7 очков, 5:2;
  2. Габон – 5 очков, 4:3;
  3. Коморские Острова – 3 очка, 3:5;
  4. Гана – 1 очко, 3:5.

Группа D:

  1. Нигерия – 9 очков, 6:1;
  2. Египет – 6 очков, 2:1;
  3. Судан – 1 очко, 1:4;
  4. Гвинея-Бисау – 1 очко, 0:3.

Группа E:

  1. Кот-д'Ивуар – 7 очков, 6:3;
  2. Экваториальная Гвинея – 6 очков, 2:1;
  3. Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
  4. Алжир – 1 очко, 1:4.

Группа F:

  1. Мали – 7 очков, 4:1;
  2. Гамбия – 7 очков, 3:1;
  3. Тунис – 3 очка, 4:2;
  4. Мавритания – 0 очков, 0:7.

Рейтинг третьих мест:

  1. Малави – 4 очков, 2:2;
  2. Кабо-Верде – 4 очков, 2:2;
  3. Тунис – 3 очка, 4:2;
  4. Коморские о-ва – 4 очков, 3:5.
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В статье: Алжир Гана Кубок Африки
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