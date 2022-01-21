Кубок Африки
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Групповой этап Кубка Африки подошел к концу. Вот все участники, пары плей-офф и даты проведения 1/8
Алжир и Гана сенсационно вылетают
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Группы E и F сыграли свои заключительные туры – стали известны все участники, а также пары плей-офф Кубка африканских наций.
Пары на 1/8 следующие:
- Буркина-Фасо – Габон (23.01, 18:00);
- Нигерия – Тунис (23.01, 21:00);
- Сенегал – Кабо-Верде (25.01, 18:00);
- Мали-Экваториальная Гвинея (26.01, 21:00);
- Гвинея – Гамбия (24.01, 18:00);
- Камерун – Коморы (24.01, 21:00);
- Марокко – Малави (25.01, 21:00);
- Кот-д'Ивуар – Египет (26.01, 21:00).
Группа А:
- Камерун, 7 очков (7:3);
- Буркина-Фасо, 4 очка (3:3);
- Кабо-Верде, 4 очка (2:2);
- Эфиопия, 1 очко (2:6).
Группа В:
- Сенегал – 5 очков, 1:0;
- Гвинея – 4 очка, 2:2;
- Малави – 4 очка, 2:2;
- Зимбабве – 3 очка, 3:4.
Группа С:
- Марокко – 7 очков, 5:2;
- Габон – 5 очков, 4:3;
- Коморские Острова – 3 очка, 3:5;
- Гана – 1 очко, 3:5.
Группа D:
- Нигерия – 9 очков, 6:1;
- Египет – 6 очков, 2:1;
- Судан – 1 очко, 1:4;
- Гвинея-Бисау – 1 очко, 0:3.
Группа E:
- Кот-д'Ивуар – 7 очков, 6:3;
- Экваториальная Гвинея – 6 очков, 2:1;
- Сьерра-Леоне – 2 очка, 2:3;
- Алжир – 1 очко, 1:4.
Группа F:
- Мали – 7 очков, 4:1;
- Гамбия – 7 очков, 3:1;
- Тунис – 3 очка, 4:2;
- Мавритания – 0 очков, 0:7.
Рейтинг третьих мест:
- Малави – 4 очков, 2:2;
- Кабо-Верде – 4 очков, 2:2;
- Тунис – 3 очка, 4:2;
- Коморские о-ва – 4 очков, 3:5.
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