Сборная на Кубке Африке потеряла полсостава из-за ковида и выйдет на матч без голкипера

Сборная Коморских островов терпит катастрофические кадровые потери перед поединком 1/8 Кубка Африки с Камеруном.

У коморцов осталось всего лишь 12 готовых футболистов. Сразу 12 игроков получили положительный тест на коронавирус. Самое ужасное, что команда лишилась голкиперов, Мояд Уссейни и Али Ахамада заразились на ковид, а Салим Бен Бойна получил травму в игре против Ганы.

Регламент Кубка африканских наций не позволяет вносить изменения в состав по ходу турнира. Таким образом, против камерунцев главный тренер Коморских островов будет вынужден поставить на ворота полевого игрока.

Коморские острова сыграют против Камеруна завтра, 24-го января. Начало встречи - 21:00.