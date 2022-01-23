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Сборная на Кубке Африке потеряла полсостава из-за ковида и выйдет на матч без голкипера
На ворота у Коморских островов станет полевой игрок
Сборная Коморских островов терпит катастрофические кадровые потери перед поединком 1/8 Кубка Африки с Камеруном.
У коморцов осталось всего лишь 12 готовых футболистов. Сразу 12 игроков получили положительный тест на коронавирус. Самое ужасное, что команда лишилась голкиперов, Мояд Уссейни и Али Ахамада заразились на ковид, а Салим Бен Бойна получил травму в игре против Ганы.
Регламент Кубка африканских наций не позволяет вносить изменения в состав по ходу турнира. Таким образом, против камерунцев главный тренер Коморских островов будет вынужден поставить на ворота полевого игрока.
Коморские острова сыграют против Камеруна завтра, 24-го января. Начало встречи - 21:00.
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