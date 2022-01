Зидан, Бензема и Маджер - кабилы. Их свыше 8 млн, у них есть своя сборная, но в Алжире она вне закона

Аксель Беллабачи привык к подобному приему. Всякий раз, возвращаясь в Алжир, его встречают допросами, которые длятся по 8-9 часов. Он молчит - его отпускают. И так без конца.

Даже во Франции, где он вынужденно живет и работает с 2012 года, алжирская разведка следит за ним как за особо опасным преступником, хотя Аксель не грабитель и не убийца. Его проблема в том, что в 2014-18 годах Беллабачи возглавлял сборную Кабилии - команду изгнанников из сложного региона на востоке страны.

Аксель этого не принимает. По его словам, он просто футбольный тренер. В глазах властей, однако, он сепаратист.

Аксель Беллабачи (слева), Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kieran Galvin/NurPhoto

И как жить дальше?

***

Главное, что надо знать про кабилов - они не арабы.

За 13 веков господства те навязали им свою веру, но кабилы отчаянно цепляются за собственные традиции, будь то язык, традиционные ремесла или архитектура.

Территория Кабилии небольшая, но густонаселенная - 7 млн человек, плюс еще 1,5-2 млн разъехались по миру - преимущественно, во Францию.

"Страна племен" - так они себя называют - начинается примерно в ста километрах на восток от столицы, заполняя узкое пространство между Средиземным морем и горами Атлас. Местность эта преимущественно гориста, но кабилы издавна возделывают землю на террасах и живут оседло.

Светлокожие, часто с голубыми глазами, они совершенно непохожи на арабов и происходят от античных ливийцев, которые в составе армий Ганнибала тщетно пытались захватить Рим.

Карта: lequipe.fr

И еще это на редкость талантливая нация. Зинедин Зидан, Карим Бензема, Рабах Маджер, Мустафа Далеб - чистокровные кабилы. Полукровок и вовсе не счесть - актрисы Марион Котийяр и Изабель Аджани; комик Дэни Бун; братья Биби и Сами Насери - криминальный босс из "13-го района" и безумный таксист, отвезший Джибриля Сиссе прямо на газон "Велодрома".

Самый богатый алжирец Иссад Ребраб, бабушка Эдит Пиаф и мать Килиана Мбаппе - все выходцы из кабильских семей. Кажется, арабы на их фоне тихо курят в сторонке.

Может, поэтому они столько лет пытаются их ассимилировать?

***

После обретения Алжиром независимости в 1962 году в стране взяли курс на арабизацию государства; всех видных деятелей из кабилов либо выслали, либо убили.

Кабильская молодежь играет футбол на фоне гор Джурджура, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Reza

В 1980 году Кабилия впервые вышла на улицы - в историю митинги вошли как Берберская весна. Протестующие мирно требовали культурной автономии, а получили аресты и репрессии.

В девяностых Алжир ко всему еще и погряз в гражданской войне между военной хунтой и исламистами; кабилы в равной степени опасались тех и других. Жертв было море - по некоторым данным, до 200 тысяч убитыми. Среди прочих расстреляли и автомобиль певца-кабила Лунеса Матуба. Виновных, конечно, не нашли.

Когда же в 2001-м прямо в полицейском участке убили 18-летнего студента-националиста Массиниссу Герму, кабилы не выдержали.

В протестах на улицах Тизи-Узу, Беджая и других городов погибли 123 человека - и лишь тогда власти признали, что убитый - действительно студент, а не "26-летний грабитель", как соврали в рапорте. Тогда же кабилы впервые заговорили не о "культурной автономии", а о полном отделении от Алжира.

Протесты после убийства Матуба, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernard Bisson/Sygma

Чтоб их утихомирить, кабильскому языку дали статус национального - хорошо, но поздно! В Тизи-Узу уже создали Движение за автономию Кабилии (МАК), которое еще через 10 лет превратится в Движение за независимость. Алжир назвал их террористами, но где теракты? Кабилы не спешат взрывать себя ради сотни девственниц, предпочитая другие методы.

Футбол - важный компонент. Именно МАК дала старт национальной сборной Кабилии, из-за которой у Акселя Беллабачи столько проблем.

***

CONIFA - так называется организация, объединяющая сборные непризнанных территорий.

Из Лапландии, где находится штаб-квартира CONIFA, все это выглядит забавно, но вот остальному миру не до смеха.

Кабилия на ЧМ CONIFA в 2018 году, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kieran Galvin/NurPhoto

Так, в 2018 году чемпионат мира среди "непризнанных государств" выиграла некая Карпаталья - сборная "венгров Закарпатья". Логично, что после турнира всем чемпионам - и тренерам, и игрокам - запретили не только работать, но даже въезжать в Украину.

На фоне того скандала мы и не заметили, что в 2018-м на чемпионате мира CONIFA дебютировала и Кабилия. Ужасный результат - 1 очко, разница голов 0:12.

Алжирские силовики сработали на опережение. После многочисленных звонков, арестов родственников и угроз 11 из 23 игроков непризнанной сборной отказались от участия в турнире.

В итоге ставить пришлось не тех, кто прошел отбор, а кого попало. Например, вратарь Рахим Белаид прилетел за пару часов до матча из Квебека - ранее он никогда не видел своих партнеров и тренера, но выбора не оставалось - остальные стражи ворот отказались от поездки.

Внешне кабилы сильно отличаются от арабов, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kieran Galvin/NurPhoto

Другое дело, что во всей этой затее спортивный компонент вообще не на первом месте. Полузащитник Амара Хамадаче уехал с турнира счастливым, несмотря на поражения:

***

Фанатов и впрямь съехалось немало. Во Франции кабилов тысячи; многие бежали после объявления независимости - боялись возмездия арабов за службу у оккупантов.

Ходили слухи, что отец Зинедина Зидана был "харки" - кем-то вроде "полицая" при французах. Футболист все отрицал, но как проверить? Правда в том, что арабы и кабилы всегда друг друга недолюбливали.

На следующий чемпионат мира CONIFA кабильская сборная назначила тренером Браима Беккура - у него даже есть диплом и опыт работы с молодежными сборными Алжира, так что все серьезно. Беллабачи уверяет, что в 2020 году за команду решились выступать трое игроков из Лиги 1 - если не врет, Кабилия станет главным фаворитом турнира, который должен пройти в июне в Ницце.

Кабильский националист с флагом, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernard Bisson/Sygma

Но пройдет ли? Дело не только в пандемии, которая уже сорвала турнир-2020. Все больше стран посматривают на CONIFA враждебно. Лапландия, Графство Ницца, Корейцы Японии и команда Острова Мэн - это весело, но есть еще Тибет, Уйгурстан, Тамил-Илам, Абхазия, Карабах и Дарфур, вокруг которых льется кровь. Это уже не футбол, а чистая политика.

Кабилы пытаются балансировать посредине, но это невозможно. К примеру, Аксель Беллабачи настаивает, что сборная - это просто спорт.

Того же мнения форвард Энцо Мезаиб. По его словам, он "присоединился, потому что любит играть, а политический аспект вообще его не касается". Другие же, как Амара Хамадаче, наоборот уверяют, что "носят цвета Кабилии, дабы их страна обрела свободу".

????????: #MAK's president Ferhat Mehenni made a speech recently during a political gathering in France saying:



"Kabylie isn't Algeria, Kabylie isn't Algerian, Kabylie is Kabylie". pic.twitter.com/Fyj9hucIdp