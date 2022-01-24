Коморские острова сыграют с Камеруном в 1/8 финала Кубка Африки с защитником в воротах

Стала известна заявка национальной команды Коморских островов на матч 1/8 финала Кубка Африки с Камеруном. За коморы на воротах выйдет защитник "Аяччо" Шакер Аладюр.

У коморцев осталось всего 12 футболистов. Сразу 12 игроков сдали положительный тест на коронавирус. Также команда лишилась голкиперов: Мояд Уссейни, Али Ахамада и Салим Бен Бойна не смогут сыграть.

Коморские острова сыграют против Камеруна в 21:00 по киевскому времени.