Кубок Африки
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Коморские острова сыграют с Камеруном в 1/8 финала Кубка Африки с защитником в воротах
У команды заболели все голкиперы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Стала известна заявка национальной команды Коморских островов на матч 1/8 финала Кубка Африки с Камеруном. За коморы на воротах выйдет защитник "Аяччо" Шакер Аладюр.
У коморцев осталось всего 12 футболистов. Сразу 12 игроков сдали положительный тест на коронавирус. Также команда лишилась голкиперов: Мояд Уссейни, Али Ахамада и Салим Бен Бойна не смогут сыграть.
Коморские острова сыграют против Камеруна в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:theathletic.com
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.01.2022 в 21:26
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