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В 1/8 финала Кубка Африки сыграет команда, игроки которой сами себе стирают форму
Команда Малави проживает в чудовищных условиях
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер национальной команды Малави Марио Мариника рассказал, в каких условиях проживает его команда на Кубке Африки. Игроки сборной вынуждены сами себе стирать форму, а отель не обеспечил их предметами первой необходимости.
"Вы не увидите, как Садьо Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.
Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде.
Нужно задаться вопросом: почему такое происходит только с маленькими командами, с нами, с Коморами, с Гамбией?
Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался управляющим отеля, мы три дня ждали, когда во всем разберутся", – заявил тренер.
Малави в рейтинге сборных ФИФА занимает 129 место.
Сборной предстоит сыграть завтра против Марокко в 21:00 по киевскому времени.
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