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В 1/8 финала Кубка Африки сыграет команда, игроки которой сами себе стирают форму

Кубок Африки
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(2 голосов)

Команда Малави проживает в чудовищных условиях

В 1/8 финала Кубка Африки сыграет команда, игроки которой сами себе стирают форму

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер национальной команды Малави Марио Мариника рассказал, в каких условиях проживает его команда на Кубке Африки. Игроки сборной вынуждены сами себе стирать форму, а отель не обеспечил их предметами первой необходимости.

"Вы не увидите, как Садьо Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.

Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде.

Нужно задаться вопросом: почему такое происходит только с маленькими командами, с нами, с Коморами, с Гамбией?

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался управляющим отеля, мы три дня ждали, когда во всем разберутся", – заявил тренер.

Малави в рейтинге сборных ФИФА занимает 129 место.

Сборной предстоит сыграть завтра против Марокко в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Марокко Кубок Африки Малави
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Источник:
espn.com

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:02
Тоже мне, удивили... Они не только форму стирают, они даже стирают дату рождения в своём паспорте
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.01.2022 в 22:58
У Марокко шансів немає. Малаві знає ціну перемог..
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