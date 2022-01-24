В 1/8 финала Кубка Африки сыграет команда, игроки которой сами себе стирают форму

Главный тренер национальной команды Малави Марио Мариника рассказал, в каких условиях проживает его команда на Кубке Африки. Игроки сборной вынуждены сами себе стирать форму, а отель не обеспечил их предметами первой необходимости.

"Вы не увидите, как Садьо Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.

Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде.

Нужно задаться вопросом: почему такое происходит только с маленькими командами, с нами, с Коморами, с Гамбией?

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался управляющим отеля, мы три дня ждали, когда во всем разберутся", – заявил тренер.

Малави в рейтинге сборных ФИФА занимает 129 место.

Сборной предстоит сыграть завтра против Марокко в 21:00 по киевскому времени.