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Гамбия сыграет с Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки

Кубок Африки
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Ещё две пары определили лучших в 1/8

Гамбия сыграет с Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Гамбия обыграла Гвинею (1:0), а Камерун оказался сильнее Коморских островов (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Победители встретятся в следующем раунде.

Гамбия – Гвинея 1:0

Голы: Муса Барроу 71'

Удаления: Юсуфа Н'джие (Гамбия) 87', Ибраима Конте (Гвинея) 90+3'

Камерун – Коморские острова 2:1

Голы: Токо Экамби 29', Венсан Абубакар 70' – Юсуф Мчангама 81'

Удаления: Наджим Абду (Коморы) 7'

Матч 1/4 между Гвинеей и Камеруном состоится 29 января в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Камерун Коморские острова Гвинея Кубок Африки Гамбия
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