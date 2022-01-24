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Гамбия сыграет с Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки
Ещё две пары определили лучших в 1/8
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гамбия обыграла Гвинею (1:0), а Камерун оказался сильнее Коморских островов (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Победители встретятся в следующем раунде.
Гамбия – Гвинея 1:0
Голы: Муса Барроу 71'
Удаления: Юсуфа Н'джие (Гамбия) 87', Ибраима Конте (Гвинея) 90+3'
Камерун – Коморские острова 2:1
Голы: Токо Экамби 29', Венсан Абубакар 70' – Юсуф Мчангама 81'
Удаления: Наджим Абду (Коморы) 7'
Матч 1/4 между Гвинеей и Камеруном состоится 29 января в 18:00 по киевскому времени.
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