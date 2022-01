Минимум 6 человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между национальными командами Камеруна и Коморских островов (2:1) произошла давка возле стадиона, сообщает LSI Africa. По предварительным данным, 7 погибших.

В то же время, журналист Associated Press Роб Харрис сообщает о 6 погибших в результате давки.

Tragic news in from Cameroon on @AP of at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros