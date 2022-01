Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун

Вчера, 25 января, Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0) в рамках матча 1/8 финала Кубка Африканских наций. Форвард "Ливерпуля" Садио Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами – нападающий опасно приземлился на шею и даже на несколько секунд потерял сознание. Вратарь же получил красную карточку.

Лидер сенегальцев быстро пришел в себя и даже забил первый гол хозяев через 10 минут после стыка. Правда, Садио все равно был вынужден покинуть поле до финального свистка. Отметим, что серьезных проблем со здоровьем у Мане, к счастью, не возникло.

All smiles from Sadio Mané as he recovers from the head injury he suffered in ????????’s RO16 win ???? ⁣⁣



Classy from ???????? goalkeeper Vozinha who went to check up on Mané after the game ended ???? pic.twitter.com/bTH65VJwnV