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Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун
"Нокаут" потом догнал Садио уже сам по себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 25 января, Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0) в рамках матча 1/8 финала Кубка Африканских наций. Форвард "Ливерпуля" Садио Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами – нападающий опасно приземлился на шею и даже на несколько секунд потерял сознание. Вратарь же получил красную карточку.
Лидер сенегальцев быстро пришел в себя и даже забил первый гол хозяев через 10 минут после стыка. Правда, Садио все равно был вынужден покинуть поле до финального свистка. Отметим, что серьезных проблем со здоровьем у Мане, к счастью, не возникло.
"Сенегал против Кабо-Верде – и на поле, и в больнице. Со мной все в порядке, благодарю всех за поддержку", – сказал Мане в своем Instagram, прикрепив совместное фото со своим обидчиком и вратарем Кабо-Верде Жозимаром Возиньей.
All smiles from Sadio Mané as he recovers from the head injury he suffered in ????????’s RO16 win ???? — 433 (@433) January 25, 2022
Classy from ???????? goalkeeper Vozinha who went to check up on Mané after the game ended ???? pic.twitter.com/bTH65VJwnV
Теперь Сенегал сыграет с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.
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