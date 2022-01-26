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Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун

Кубок Африки
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"Нокаут" потом догнал Садио уже сам по себе

Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 25 января, Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0) в рамках матча 1/8 финала Кубка Африканских наций. Форвард "Ливерпуля" Садио Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами – нападающий опасно приземлился на шею и даже на несколько секунд потерял сознание. Вратарь же получил красную карточку.

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Лидер сенегальцев быстро пришел в себя и даже забил первый гол хозяев через 10 минут после стыка. Правда, Садио все равно был вынужден покинуть поле до финального свистка. Отметим, что серьезных проблем со здоровьем у Мане, к счастью, не возникло.

"Сенегал против Кабо-Верде – и на поле, и в больнице. Со мной все в порядке, благодарю всех за поддержку", – сказал Мане в своем Instagram, прикрепив совместное фото со своим обидчиком и вратарем Кабо-Верде Жозимаром Возиньей.

Теперь Сенегал сыграет с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

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В статье: Сенегал Кабо-Верде Садио Мане
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