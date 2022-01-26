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"Нужно поговорить с Месси, Мбаппе и Неймаром". Хакими уже дважды забил со штрафных на КАН

Кубок Африки
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(1 голосов)

Ашраф on fire

"Нужно поговорить с Месси, Мбаппе и Неймаром". Хакими уже дважды забил со штрафных на КАН

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 25 января, Марокко обыграл сборную Малави (2:1). Вингбек "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими забил красивый решающий гол со штрафного на 70-й минуте встречи. После игры сам футболист отметил:

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"В Париже у нас есть много игроков, которые могут выполнять штрафные удары. Есть Месси, Неймар, Мбаппе. Я стараюсь конкурировать, но это сложно. Окей, нужно поговорить с ними, когда вернусь в Париж. Сейчас я сосредоточен на выступлениях сборной".

"Гол в ворота Габона вышел красивым, лучшим в моей карьере, но сейчас мне тоже повезло с еще одним мячом. Не знаю, какой более красивый, нужно взглянуть еще раз. Скажем так, забить было непросто. Иногда я работаю над штрафными на тренировках. Радует, когда старания окупаются".

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В статье: Марокко Ашраф Хакими
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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S_Shvets (Киев)
26.01.2022 в 10:08
Класні удари!
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