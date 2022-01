"Нужно поговорить с Месси, Мбаппе и Неймаром". Хакими уже дважды забил со штрафных на КАН

Вчера, 25 января, Марокко обыграл сборную Малави (2:1). Вингбек "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими забил красивый решающий гол со штрафного на 70-й минуте встречи. После игры сам футболист отметил:

The most beautiful goal in the African Nations Cup, signed by Moroccan Achraf Hakimi. This is amazing in a place pic.twitter.com/rk45VTqpJL