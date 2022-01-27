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Определились все участники 1/4 Кубка Африки
Египет и Экваториальная Гвинея эмоционально проходят дальше по пенальти
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Египет в серии пенальти обыграл Кот-д'Ивуар (5:4), а Экваториальная Гвинея прошла Мали тоже в послематчевой перестрелке 11-ти метровыми (6:5).
Кот-д'Ивуар – Египет
Серия пенальти: Николас Пепе (1:0), Зизо (1:1), Ибраим Сангаре (2:1), Амр Эль Солья (2:2), Эрик Байи (незабитый), Омар Камаль (2:3), Максвелл Корне (3:3), Мохамед Абдельмонем (3:4), Уилфрид Заа (4:4), Мохамед Салах (4:5).
Мали – Экваториальная Гвинея
Серия пенальти (Гвинея била первой): Эмиль Нсуе (незабитый), Адама Траоре (1:0), Рубен Белима (1:1), Мусса Дженепо (2:1), Карлос Акапо (2:2), Массадио Хайдара (незабитый), Янник Буйла (2:3), Хамари Траоре (незабитый), Пабло Жанет (незабитый), Эль Билал Туре (3:3), Сауль Коко (3:4), Алью Диенг (4:4), Ибан Сальвадор (4:5), Мохамед Камара (5:5), Сантьяго Энеме (5:6), Фалайе Сако (незабитый).
Пары в 1/4 выглядят следующим образом:
- Буркина-Фасо – Тунис (29.01, 21:00);
- Сенегал – Экваториальная Гвинея (30.01, 21:00);
- Гамбия – Камерун (29:01, 18:00);
- Египет – Марокко (30.01, 18:00).
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