Кубок Африки, 1/4 финала

29 января. 21:00

Дуала, Камерун. Стадион Япома

Буркина-Фасо – Тунис

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо вышел из группы А со второго места, набрав 4 очка по итогам трёх туров. Начав с поражения от хозяев турнира Камеруна (2:1), команда Каму Мало минимально обыграла Кабо-Верде (0:1) и разделила очки с Эфиопией (1:1) в финальном туре, чего оказалось достаточно для выхода в плей-офф. В 1/8 Буркина-Фасо понадобилась серия пенальти для того, чтобы протий Габон (1:1, 7:6 пен).

Состав Буркина-Фасо может похвастаться лишь двумя звёздами – защитником “Байера” Эдмондом Тапсобой и форвардом “Астон Виллы” Бертраном Траоре. Зато в их пользу говорит хорошая организация и сыгранность – Каму Мало использовал всего 15 разных игроков в старте на этом турнире.

Тунис

Тунис прошёл в плей-офф с не самым убедительным перфомансом – команда набрала всего 3 очка в группе. Между двумя поражениями от Мали и Гамбии с идентичным счётом 0:1 команда Мухдьера Кебайера убедительно разгромила Мавританию (4:0), что и даровало им путёвку в 1/8. Там Тунис обошёлся без серии пенальти, неожиданно обыграв Нигерию (0:1) в основное время, которая доигрывала матч в меньшинстве из-за удаления Алекса Ивоби.

В последних двух поединках Кебайер неожиданно усадил на лавку одного из лидеров команды Вахби Хазри из “Сент-Этьена”. Скорее всего, в субботу стоит ждать его появления с лавки. Также у Туниса всё ещё неопределенная ситуация в составом – многие игроки пропускали игру 1/8 из-за ковида, и остаётся неизвестным, кто будет готов выйти на поле.

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Статистика и факты

Буркина-Фасо забивал по голу в каждом из матчей турнира

В 4 из 8 матчей команд на турнире было забито не больше гола за игру

Тунис предпочитает играть первым номером (56% владения в среднем), Буркина-Фасо наоборот стремится отдать мяч сопернику (44%)

Вахби Хазри отличается результативным действием каждые 58 минут турнира (2+1)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 5 раз. У Буркина-Фасо две победы против одной у Туниса. Ещё две игры завершились вничью. В последних двух личных встречах Тунис не смог поразить ворота соперника.

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Буркина-Фасо – Тунис от UA-Футбол

На бумаге Тунис остаётся фаворитом встречи. Но на такой стадии любой гол может в корне изменить расклад сил. А Буркина-Фасо исправно находит свой гол в каждой из встреч, после чего стремится закрыться на своей половине. Ставка: тотал меньше 2.0 с коэффициентом в районе 1.7.