Раздавленные скорпионы. Камерун без проблем обыграл Гамбию в 1/4 финала кубка Африки

На секунду представьте, что в мире фауны в смертельной схватке сошлись два разных биологических вида. В нашем случае, скорпион и лев. Как вы считаете, у кого больше шансов выйти победителем? Вот и нам кажется, что у второго, все-таки царь зверей. Более того, даже в мире астрологии, если таким кто-либо интересуется, знак Льва считается сильнее, нежели знак Скорпиона. Вот и на футбольном поле картина примерно схожая. Несмотря на статус главной сенсации турнира, Гамбии, они же скорпионы, ловить сегодня было нечего. "Неукротимые львы" из Камеруна должны были доказать статус фаворита и выйти в полуфинал. Тем более, на глазах родных трибун. С другой стороны, кубок Африки издревле был известен своей алогичностью.

О первом тайме много говорить нет особого смысла. На ум приходят всего два слова: однообразие и предсказуемость. Камерун был фаворитом до стартового свистка и на протяжении 45-ти минут академично это доказывал. Девять ударов (ноль у Гамбии), 70 процентов владения мячом, несколько опасных моментов, когда киперу соперника пришлось выручать. Выручать по-настоящему, не для видео нарезки. Больше других старался забить Абубакар. Лучший голеадор нынешнего КАН и пяткой бил, и в упор, но в первом тайме пришедшие на стадион так и не увидели голов. Хотя номинальные гости были близки к этому.

#TeamGambia 0-0 #TeamCameroon HT: Shots: 0-9 Shots on target: 0-2 Possession: 29%-71% Passes: 112-246 Corners: 0-4 No breakthrough yet for the Indomitable Lions. #AFCON2021 pic.twitter.com/78Vypjwh41

Даже лучшая оборона временами дает сбой. А Гамбия в это число не входит, а потому во втором тайме было два возможных сценария: либо "львы" съедят соперника, либо "скорпионы" ужалят во время контратаки. Лучше получилось у первых, которые за стартовые 12 минут второй половины забили дважды. Голы пришли с разных флангов, но завершал их один человек. Сначала Экамби удачно пробил головой, после закончил ударом ноги прострел с фланга. 2:0 в пользу Камеруна - 30 минут игрового времени превращались в тренировку.

Описывать финальную часть игры мы не будем. И дело не в лени, а в том, что моментов практически не было. Гамбия пыталась напомнить о себе в атаке, заставив будущего вратаря "Интера" немного попотеть. Получалось слабо. Камерун же искал впереди Абубакара, но тому забить в четвертьфинале было не суждено. Вероятно, голы он оставил на 1/2 финала, куда его команда шагает. Шагает легко и уверенно, Гамбия сопротивления почти не оказала.

Cameroon are through to the semi-finals! ????



Two goals from Karl Toko Ekambi means The Gambia’s debut tournament is over.



???? Reaction on @BBCTwo and @BBCiPlayer #bbcafcon #AFCON