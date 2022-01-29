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Раздавленные скорпионы. Камерун без проблем обыграл Гамбию в 1/4 финала кубка Африки

Кубок Африки
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Без особого сопротивления

Раздавленные скорпионы. Камерун без проблем обыграл Гамбию в 1/4 финала кубка Африки

Фото: Fédération Camerounaise de Football

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

На секунду представьте, что в мире фауны в смертельной схватке сошлись два разных биологических вида. В нашем случае, скорпион и лев. Как вы считаете, у кого больше шансов выйти победителем? Вот и нам кажется, что у второго, все-таки царь зверей. Более того, даже в мире астрологии, если таким кто-либо интересуется, знак Льва считается сильнее, нежели знак Скорпиона. Вот и на футбольном поле картина примерно схожая. Несмотря на статус главной сенсации турнира, Гамбии, они же скорпионы, ловить сегодня было нечего. "Неукротимые львы" из Камеруна должны были доказать статус фаворита и выйти в полуфинал. Тем более, на глазах родных трибун. С другой стороны, кубок Африки издревле был известен своей алогичностью.

О первом тайме много говорить нет особого смысла. На ум приходят всего два слова: однообразие и предсказуемость. Камерун был фаворитом до стартового свистка и на протяжении 45-ти минут академично это доказывал. Девять ударов (ноль у Гамбии), 70 процентов владения мячом, несколько опасных моментов, когда киперу соперника пришлось выручать. Выручать по-настоящему, не для видео нарезки. Больше других старался забить Абубакар. Лучший голеадор нынешнего КАН и пяткой бил, и в упор, но в первом тайме пришедшие на стадион так и не увидели голов. Хотя номинальные гости были близки к этому.

Даже лучшая оборона временами дает сбой. А Гамбия в это число не входит, а потому во втором тайме было два возможных сценария: либо "львы" съедят соперника, либо "скорпионы" ужалят во время контратаки. Лучше получилось у первых, которые за стартовые 12 минут второй половины забили дважды. Голы пришли с разных флангов, но завершал их один человек. Сначала Экамби удачно пробил головой, после закончил ударом ноги прострел с фланга. 2:0 в пользу Камеруна - 30 минут игрового времени превращались в тренировку.

Описывать финальную часть игры мы не будем. И дело не в лени, а в том, что моментов практически не было. Гамбия пыталась напомнить о себе в атаке, заставив будущего вратаря "Интера" немного попотеть. Получалось слабо. Камерун же искал впереди Абубакара, но тому забить в четвертьфинале было не суждено. Вероятно, голы он оставил на 1/2 финала, куда его команда шагает. Шагает легко и уверенно, Гамбия сопротивления почти не оказала.

Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Гамбия - Камерун 0:2
Гол: Экамби 50, 57
Гамбия: Гайе — Сонко-Сандберг (Сиссей 85), Гомес, Омар Колли, Яне (Моду Бэрроу 56)— Турей, Бобб, Марр (Джоуб 83), Янко (Дарбо 56) — Бадамоси (Колли 56), Муса Бэрроу
Камерун: Онана — Кастеллетто, Нгаде, Толо — Фай, Онгла (Малонг 81), Ангисса (Нею Нупа 87), Ум Гуэ, Нгамале — Токо Экамби, Абубакар
Предупреждения: Сонко-Сандберг 21, Яне 33, Гайе 40 - Нгаде 48

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