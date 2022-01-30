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КАН. Сенегал стал четвертым полуфиналистом турнира, обыграв Экваториальную Гвинею
Сенегал дожал соперника во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе перед матчем против Экваториальной Гвинеи говорил, что его команда будет только добавлять по ходу турнира. И это действительно так. В групповом раунде Сенегал забил только один гол (с пенальти), в 1/8 против Кабо-Верде “львы теранги” забили дважды, а в четвертьфинале – три мяча в ворота Экваториальной Гвинеи.
И дело не только в количество голов, но и в характере игры. За исключением отрезка на старте второго тайма Сенегал провел больше опасных атак и заслуженно победил.
Один из лидеров сборной Сенегала Садио Мане на старте матча пытался брать игру на себя, пытаясь прорваться по правому флангу Экваториальной Гвинеи, и хотя форварду “Ливерпуля” забить не удалось, он сумел нащупать у соперника слабое место. Именно через эту зону Сенегал забил первый гол в матче. Фулбек Сисс выполнил проход, дал пас на Мане, а лидер команды отличным разрезным пасом вывел на ворота соперника Дьедью.
Преимущество в счете позволяло Сенегалу чувствовать себя комфортно, у Экваториальной Гвинеи за весь первый тайм не было хороших атак, только два удара мимо.
Но после перерыва номинальные гости добавили. Сначала произошел странный эпизод – Кулибали явно остановил рукой в своей штрафной полет мяча, но рефери, сначала указав на точку, почему-то изменил свое решение, посмотрев видео.
Но Экваториальная Гвинея все же сумела сравнять счет. Красивая атака через центр, и в этот раз Кулибали уже не досмотрел за хавбеком соперником Янником Буйла.
Однако Сенегал смог снова выйти вперед. Помогли замены и ошибки соперника. В первом голе защитники Экваториальной Гвинеи помешали друг другу выбить мяч из своей штрафной, и Куяте пробивал с близкой дистанции, а затем свой первый гол на турнире забил Исмаила Сарр.
Вернуться в игру Экваториальной Гвинее уже не удалось. 3:1 – полуфинал Сенегала с Буркина-Фасо состоится второго февраля.
Кубок африканских наций, четвертьфинал. Яунде, “Стадион Ахмаду Ахиджо”
Сенегал – Экваториальная Гвинея 3:1
Голы: Дьедью 28, Куяте 68, Исмаила Сарр 79 – Буйла 57
Сенегал: Эдуар Менди – Буна Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс – Идрисса Гуйе, Нампалис Менди, Папе Гуйе (Куяте 65) – Диа (Исмаила Сарр 58), Дьедью (Диенг 65), Мане
Экваториальная Гвинея: Овоно – Ндонг (Энеме 82), Коко, Ороско, Акапо – Буйла, Мачин (Бандейра 85), Ганет (Бикоро 73), Сальвадор (Белима 81) – Миранда – Нсуе (Асу 80)
Предупреждения: Сисс 9, Папе Гуйе 18 – Мачин 36
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