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Арбитр КАФ, который досрочно закончил матч Тунис – Мали: Бог сказал мне закончить игру

Кубок Африки
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Судья получил тепловой удар

Арбитр КАФ, который досрочно закончил матч Тунис – Мали: Бог сказал мне закончить игру

Фото: скриншот

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Дженни Сиказве, главный арбитр матча Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1), рассказал, что случилось, когда он завершил матч преждевременно. "Еще немного, и была бы кома, и это был бы конец", – приводит его слова BBC.

"Было очень жарко, уровень влажности был около 85%. Когда я размялся, стало тяжело. Сколько воды я бы ни пил, мне все время казалось, что я хочу еще. Но мы, судьи, считаем себя солдатами, которые должны идти и бороться.

Во втором тайме я начал терять ориентацию. Я никого не слышал. Спустя какое-то время я стал понимать, что люди пытаются мне объяснить, что я завершил игру. Очень странная ситуация.

Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к этому. Мне повезло, что я не впал в кому. Врачи сказали мне, что тело все не остывало. Еще немного, и была бы кома, и это был бы конец.

Думаю, Бог сказал мне закончить игру. Он меня спас", – заявил рефери.

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В статье: Мали Тунис Кубок Африки
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Источник:
bbc.com

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