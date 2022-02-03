Камерун – Египет. Прогноз полуфинала КАН на 03.02.2022

Кубок Африки, полуфинал

Камерун, Яунде. "Поль Бийя"

Камерун – Египет 21:00

Камерун

Камерун – одна из немногих команд этого розыгрыша Кубка Африки, которая демонстрирует на поле действительно зрелищный футбол. Хозяева наносят больше всего ударов в среднем за игру (16.4) и больше всех забивают – единственная сборная, пробившая показатель в 10 голов на турнире. Удивительным образом все 11 голов команды разделили Карл Токо-Экамби из "Лиона" и экс-форвард "Порту" Венсан Абубакар.

Большой потерей для Камеруна станет отсутствие фулбека Коллинса Фая, на счету которого 3 ассиста за турнир. Вместо защитника "Стандарта" сыграет Оливьер Мбаизо, представляющего МЛС.

Хотя главная сила этого Камеруна – сбалансированность состава. Ганаго и Чупо-Мотинг плотно сидят за Абубакаром, мотор "Наполи" Ангисса на пару с Онгла из "Вероны", в защите немало представителей крепких бельгийских клубов, а в воротах, вероятно, один из лучших африканских киперов Андре Онана.

Египет

Состав Египта заметно менее сбалансирован, чем у "неукротимых львов". Зато у "фараонов" есть Мохамед Салах – вероятно, сильнейший футболист мира прямо сейчас. Кроме Мо среднестатистический болельщик узнает только Трезеге из "Астон Виллы" и резервиста "Арсенала" Эльнени. Ещё есть добротный вингер Омар Мармуш из "Штутгарта", действующий на противоположном фланге от главной звезды.

Чем реально силён Египет – редкой для этого турнира слаженностью. Небезызвестный экс-тренер "Реала" и сборной Португалии Карлуш Кейруш выстроил очень качественную оборону – пропущенный пенальти Буфаля от Марокко в 1/4 стал единственным на турнире. Правда, в атаке "фараоны" не особо впечатляют - 4 мяча на турнире, половина из которых на счету Салаха.

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Статистика и факты

Форварды Сенегала Абубакар и Токо-Экамба каждый забил больше голов на турнире, чем весь Египет

Камерун выиграл лишь одну из 6 последних встреч против Египта, но она пришлась на триумфальный финал 2017-го (2:1)

2 из 4 своих голов Египет забил со стандартов

Египет идёт в лидерах по количеству фолов за игру (17)

Ориентировочные составы

Камерун: Онана – Толо, Нгаду-Нгаджи, Мбаизо – Гвет – Нгамалё, Ангисса, Онгла, Экамбии – Абубакар

Египет: Собхи – Фаттох, Абдельмонем, Ашраф, Камаль – Трезеге, Эльнени, Сулайя – Мармуш, Мохамед, Салах

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Камерун – Египет от UA-Футбол

Камерун явный фаворит. Хозяин и самая атакующая команда турнира. Поэтому ждем их прохода в финал. Но перед этим банда Кейруша их здорово помучает. Ждём сухих нулей в основные 90 минут и дальнейшую победу Камеруна. Ставка: ничья в основное время с коэффициентом в районе 2.98.