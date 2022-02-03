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Мощный жест. Это'О пригласил семьи жертв давки на тренировочную сессию перед полуфиналом КАН

Кубок Африки
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Сегодня игра с Египтом

Мощный жест. Это'О пригласил семьи жертв давки на тренировочную сессию перед полуфиналом КАН

Getty Images / Global Images Ukraine

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3 февраля состоится матч ½ финала Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом.

На последнее перед поединком занятие президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О пригласил семьи погибших и пострадавших во время давки, которая произошла перед встречей команды с Коморскими островами (2:1).

Напомним, Самуэль – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. Четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). 11 декабря 2021 года избран главой Федерации футбола Камеруна.

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В статье: Камерун Самуэль Это'О
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