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Мощный жест. Это'О пригласил семьи жертв давки на тренировочную сессию перед полуфиналом КАН
Сегодня игра с Египтом
Getty Images / Global Images Ukraine
3 февраля состоится матч ½ финала Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом.
На последнее перед поединком занятие президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О пригласил семьи погибших и пострадавших во время давки, которая произошла перед встречей команды с Коморскими островами (2:1).
إيتو في مران منتخب الكاميرون الأخير مصطحبا عائلات الضحايا والمصابين في أحداث التدافع بملعب أولمبيه ???? pic.twitter.com/siKWKBGZXY— FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022
Напомним, Самуэль – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. Четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). 11 декабря 2021 года избран главой Федерации футбола Камеруна.
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