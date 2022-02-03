3 февраля состоится матч ½ финала Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом.

На последнее перед поединком занятие президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О пригласил семьи погибших и пострадавших во время давки, которая произошла перед встречей команды с Коморскими островами (2:1).

إيتو في مران منتخب الكاميرون الأخير مصطحبا عائلات الضحايا والمصابين في أحداث التدافع بملعب أولمبيه ???? pic.twitter.com/siKWKBGZXY — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022

Напомним, Самуэль – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. Четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). 11 декабря 2021 года избран главой Федерации футбола Камеруна.