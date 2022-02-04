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Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти

Кубок Африки
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Смотреть видео обзор матча Египет – Камерун, полуфинал Кубка африканских наций, 3 февраля 2022

Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Египет – Камерун, которые встречались в полуфинале Кубка африканских наций. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, хотя шансы забить были как у одних, так и у других. А в серии послематчевых пенальти героем стал голкипер египтян Габаски. Интересно, что на групповом этапе он был резервным, в 1/8 финала он вышел на замену на 88-й вместо получившего травму Эль-Шанави и выиграл серию пенальти в противостоянии с Кот-д’Ивуаром. В четвертьфинале сам Габаски не смог доиграть игру с Марокко из-за травмы и был заменен в начале овертайма, но успел восстановиться к игре с хозяевами турнира. Пропустив первый удар от Абубакара, Габаски затем парировал пенальти от Мукуди и Леа, а Клинтон Н'Джи пробил мимо ворот. Египтянам хватило трех первых ударов, чтобы выиграть и выйти в финал, где они в воскресенье встретятся с Сенегалом.

Кубок Африки. Полуфинал

Камерун – Египет 0:0 пен 1:3

Вся серия пенальти

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В статье: Камерун Кубок африканских наций Египет Кубок Африки
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