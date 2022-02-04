Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
Смотреть видео обзор матча Египет – Камерун, полуфинал Кубка африканских наций, 3 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Египет – Камерун, которые встречались в полуфинале Кубка африканских наций. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, хотя шансы забить были как у одних, так и у других. А в серии послематчевых пенальти героем стал голкипер египтян Габаски. Интересно, что на групповом этапе он был резервным, в 1/8 финала он вышел на замену на 88-й вместо получившего травму Эль-Шанави и выиграл серию пенальти в противостоянии с Кот-д’Ивуаром. В четвертьфинале сам Габаски не смог доиграть игру с Марокко из-за травмы и был заменен в начале овертайма, но успел восстановиться к игре с хозяевами турнира. Пропустив первый удар от Абубакара, Габаски затем парировал пенальти от Мукуди и Леа, а Клинтон Н'Джи пробил мимо ворот. Египтянам хватило трех первых ударов, чтобы выиграть и выйти в финал, где они в воскресенье встретятся с Сенегалом.
Кубок Африки. Полуфинал
Камерун – Египет 0:0 пен 1:3
Вся серия пенальти
Популярное сейчас
- Атлетик на последних минутах сенсационно выбил Реал из Кубка короля
- Маркевич: Каждый день гибнут наши пацаны, а мы едем в Россию зарабатывать деньги. Я этого не понимаю
- Капитан сборной Украины: Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал
- "Никто из Бамбали не становился футболистом": как Мане дает надежду своему народу
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Новости по теме
- 08:17 Зарубежные Эффектный гол коленом и неудержимый Мане. ВИДЕО обзор полуфинала Буркина-Фасо - Сенегал
- 19:42 Зарубежные Египет - Марокко 2:1. Африка так и не покорилась Халилходжичу - Салах сказал свое слово
- 08:53 Прогнозы на футбол Египет - Марокко. Прогноз и анонс на матч Кубка Африки 30.01.2022