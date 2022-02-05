Огненный камбэк. Камерун занял третье место на Кубке Африки

Сборная Камеруна обыграла Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций со счетом 3:4 (3:5 по пенальти). Голы забили Стив Яго, Джибриль Уттара, Андре Онана (в свои ворота), Стефан Баокен и Венсан Абубакар (дважды).

Первые 50 минут Буркина-Фасо доминировали, в том числе и по статистике, забив 3 мяча. Счет по ударам был 4:3 в пользу выигрывавшей команды. Однако, Камерун смог вернуться в игру, забив свой первый гол на 71 минуте. А дальше, лучший бомбардир турнира Венсан Абубакар берет и вваливает два мяча за последние 5 минут основного времени.

Победитель же определился в серии послематчевых пенальти, где Камерун забил всё, а Буркина-Фасо лишь 3 пенальти.

Буркина-Фасо до этого обыграли Габон и Тунис в плей-офф, а также проиграли финалистам Сенегалу. Камерун же прошел Коморские острова и Гамбию, прежде чем проиграл Египту.

За Буркина-Фасо играют, к примеру, Бертран Траоре (игрок "Астон Виллы", экс-"Челси", "Аякс" и "Лион") и Эдмонд Тапсоба ("Байер Леверкузен"). Хозяев турнира же представляют Андре Онана ("Аякс"), Андре Замбо-Ангисса ("Наполи") и лучший бомбардир соревнования уже с 8 голами Венсан Абубакар ("Ан-Наср", экс-"Порту" и "Бешикташ").

Финал турнира пройдет 6 февраля. Сыграют Сенегал с Египтом.