Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огненный камбэк. Камерун занял третье место на Кубке Африки
Хозяева турнира обыграли Буркина-Фасо
Фото: Goal.com
Сборная Камеруна обыграла Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций со счетом 3:4 (3:5 по пенальти). Голы забили Стив Яго, Джибриль Уттара, Андре Онана (в свои ворота), Стефан Баокен и Венсан Абубакар (дважды).
Первые 50 минут Буркина-Фасо доминировали, в том числе и по статистике, забив 3 мяча. Счет по ударам был 4:3 в пользу выигрывавшей команды. Однако, Камерун смог вернуться в игру, забив свой первый гол на 71 минуте. А дальше, лучший бомбардир турнира Венсан Абубакар берет и вваливает два мяча за последние 5 минут основного времени.
Победитель же определился в серии послематчевых пенальти, где Камерун забил всё, а Буркина-Фасо лишь 3 пенальти.
Буркина-Фасо до этого обыграли Габон и Тунис в плей-офф, а также проиграли финалистам Сенегалу. Камерун же прошел Коморские острова и Гамбию, прежде чем проиграл Египту.
За Буркина-Фасо играют, к примеру, Бертран Траоре (игрок "Астон Виллы", экс-"Челси", "Аякс" и "Лион") и Эдмонд Тапсоба ("Байер Леверкузен"). Хозяев турнира же представляют Андре Онана ("Аякс"), Андре Замбо-Ангисса ("Наполи") и лучший бомбардир соревнования уже с 8 голами Венсан Абубакар ("Ан-Наср", экс-"Порту" и "Бешикташ").
Финал турнира пройдет 6 февраля. Сыграют Сенегал с Египтом.
Популярное сейчас
- Эвертон - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба
- Олимпиада 2022. Украинец Мандзий выпал из саней во время заезда
- Арбитр КАФ, который досрочно закончил матч Тунис – Мали: Бог сказал мне закончить игру
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
Новости по теме
- 08:17 Зарубежные Эффектный гол коленом и неудержимый Мане. ВИДЕО обзор полуфинала Буркина-Фасо - Сенегал
- 22:58 Зарубежные КАН. Буркина-Фасо - Сенегал 1:3. Голы Мане и Диалло отправили "львов теранги" в финал
- 09:40 Прогнозы на футбол Буркина-Фасо - Сенегал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Африки на 02.02.2022