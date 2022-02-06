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Клопп: Салах и Мане – настоящие воины
Совсем скоро они будут воевать друг против друга
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое мнение о своих подопечных Мохамеде Салахе и Садио Мане, которые встретятся в финальном матче Кубка Африки:
“Эти двое парней – настоящие воины. Они никогда не волнуются по поводу выходных. Я никогда не слышал, чтобы они спрашивали о том, когда смогут отдохнуть или что-нибудь подобное. Знаю, что они очень хотят сыграть в этом матче, забить голы, отдать передачу. Они будут драться”, - сказал Клопп.
Отметим, что Салах в составе сборной Египта и Мане в составе сборной Сенегала встретятся сегодня, 6 февраля. Старт финального поединка Кубка африканских наций намечен на 21:00.
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