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Сенегал - Египет: смотреть онлайн, прямая видео трансляция финала Кубка Африки

Кубок Африки
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Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сенегал – Египет, финал Кубка Африки

Сенегал - Египет: смотреть онлайн, прямая видео трансляция финала Кубка Африки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию прямая видео трансляция финала Кубка африканских наций, в котором встречаются Сенегал и Египет. Львы Теранги выходят в финал второй раз подряд, но в 2019-м они проиграли. Удастся ли им впервые стать чемпионами континента? Будет тяжело, ведь Египет настроен завоевать свой восьмой титул. Ну и не забывайте, что это будет встреча по разные стороны баррикад двух звезд «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги – Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Кубок Африки. Финал
6 февраля. Яунде, Камерун. Стадион "Олембе"
Начало – 21:00

Сенегал – Египет

Сенегал: Э.Менди - Б.Сарр, Кулибали, Диалло, Сайсс - Куяте, Н.Менди - И.Сарр, Гуйе, Мане - Дьедью

Египет: Габаски - Ашур, Абдельмонем, Хамди, Эль Футух - Эльнени, Фатхи, Солиа - Салах, Мостафа Мохамед, Мармуш

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В статье: Сенегал Египет
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