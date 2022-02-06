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Сенегал - Египет: смотреть онлайн, прямая видео трансляция финала Кубка Африки
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сенегал – Египет, финал Кубка Африки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию прямая видео трансляция финала Кубка африканских наций, в котором встречаются Сенегал и Египет. Львы Теранги выходят в финал второй раз подряд, но в 2019-м они проиграли. Удастся ли им впервые стать чемпионами континента? Будет тяжело, ведь Египет настроен завоевать свой восьмой титул. Ну и не забывайте, что это будет встреча по разные стороны баррикад двух звезд «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги – Мохамеда Салаха и Садио Мане.
Кубок Африки. Финал
6 февраля. Яунде, Камерун. Стадион "Олембе"
Начало – 21:00
Сенегал – Египет
Сенегал: Э.Менди - Б.Сарр, Кулибали, Диалло, Сайсс - Куяте, Н.Менди - И.Сарр, Гуйе, Мане - Дьедью
Египет: Габаски - Ашур, Абдельмонем, Хамди, Эль Футух - Эльнени, Фатхи, Солиа - Салах, Мостафа Мохамед, Мармуш
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