Сенегал - Египет: смотреть онлайн, прямая видео трансляция финала Кубка Африки

Вашему вниманию прямая видео трансляция финала Кубка африканских наций, в котором встречаются Сенегал и Египет. Львы Теранги выходят в финал второй раз подряд, но в 2019-м они проиграли. Удастся ли им впервые стать чемпионами континента? Будет тяжело, ведь Египет настроен завоевать свой восьмой титул. Ну и не забывайте, что это будет встреча по разные стороны баррикад двух звезд «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги – Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Кубок Африки. Финал

6 февраля. Яунде, Камерун. Стадион "Олембе"

Начало – 21:00

Сенегал – Египет

Сенегал: Э.Менди - Б.Сарр, Кулибали, Диалло, Сайсс - Куяте, Н.Менди - И.Сарр, Гуйе, Мане - Дьедью

Египет: Габаски - Ашур, Абдельмонем, Хамди, Эль Футух - Эльнени, Фатхи, Солиа - Салах, Мостафа Мохамед, Мармуш