Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки

Перед началом поединка все было в пользу Сенегала – звездный состав, легкая сетка, усталость соперника. Все кроме истории. Сенегал еще никогда не был чемпионом Африки, дважды доходил до финала, но в обоих случаях уступал. Египет в историческом разрезе – это безоговорочный гранд. И пусть фараоны в последний раз брали Кубок в 2010-м, новое поколение прекрасно помнит доминирование сборной Абутрики. А если она могла, то смогут и они.

Впрочем, Сенегал начал игру, как настоящий фаворит. Контроль мяча, стремление идти вперед. Уже на пятой минуте Львы Теранги получили право на пенальти – Сисс включился в атаку, грудью сбросил мяч себе на ход и уже вырывался на ворота под углом, но был сбит Абдельмонемом. Прекрасный шанс определить сценарий всего поединка. Конечно, к мячу подошел Мане. Но ведь у Египта есть Габаски, который на этом турнире играет в лучших традициях другого легендарного голкипера фараонов Эссама Эль-Хадари. К тому же ему подсказал Салах, как будет пробивать одноклубник. Садио решил пробить так, как Шотурма в полуфинале футзального Евро – сильно и по центру. Кипер хоть и начал заваливаться в сторону, но успел выбросить руки.

Мане тут же начал заводить собственных болельщиков на трибунах – мол, ничего не произошло, играем дальше. Однако даже для мастеров мирового класса такие эпизоды не проходят бесследно. Кто знает, если бы Садио забил пенальти, возможно, он успел бы на прострел от Исмаила Сарра в середине первого тайма. А так махнул ногой мимо мяча. Собственно, это была едва ли не единственная реальная угроза ворота Габаски в первом тайме кроме пенальти. Сенегал имел тотальное преимущество во владении, но Египет тем и славится, что максимально организованно играет против более звездных соперников.

В атаке же фараоны возлагали надежды в первую очередь на Салаха. Тот вспыхнул дважды. Первый его проход мимо четырех соперников завершился несложным ударом для Эдуара Менди. А вот перед самым перерывом Мохамед накрутил Сисса и пробил в ближнюю девятку – здесь уже победителю Лиги Чемпионов пришлось демонстрировать всю свою сноровку.

Начало второго тайма ничем не отличалось от первой половины игры. Снова Сенегал с мячом, в то время как Египет бдит, чтобы не случилось чего плохого. В паре эпизодов только Габаски спасал команду Кейруша от проблем, буквально снимая мяч с ноги Куяте, а затем Мане. Египет свой первый удар в направлении ворот во втором тайме нанес только в район 70-й минуты – после подачи штрафного головой, но неточно. Зато на 75-й вышедший на замену Марван Хамди выиграл позицию во вратарской Сенегала и бил головой, казалось, наверняка, однако не попал в ворота!

Это был последний момент в основное время – Сенегал еще имел штрафной, но Сисс выполнил его бездарно. Ну а отнести к опасным удар вышедшего на замену Дьенга рука не поднимется – мяч полетел на верхние ярусы трибун. Овертайм был неотвратимым.

Для Египта это было четвертое дополнительное время за 12 дней. Фараоны должны были терпеть и рассчитывать на озарение того же Салаха, как это произошло в четвертьфинале против Марокко. С другой стороны, Египет свои возможности знал, а Сенегал впервые попал в столь некомфортные для себя условия.

И снова сразу после стартового свистка у Сенегала был момент. Мане пасом со своей половины поля вывел на свидание с голкипером Булайе Дия, но удар по диагонали в нижний угол парировал голкипер Египта. Он же совершил невероятный сейв, когда Дьенг бил головой после подачи с левого фланга. А когда после этого углового бил головой Абду Диалло, кипер уже ничем не помог бы, но мяч просвистел над перекладиной.

В последние 15 минут Сенегал выжал лишь мощный дальний удар от Дьенга, но с нижнего угла мяч вытащил неутомимый Габаски (его на самом деле зовут Мохамед Абу Габал – прозвище Габаски он взял в честь своей жены польки). Египет свой золотой шанс упустил на 117-й, когда с 12-ти метров под перекладину пробивал Хамди. Эдуар Менди, несмотря на то, что почти весь матч простоял без дела, сохранил концентрацию и успел среагировать на мощный выстрел.

В конце концов победителя должны были определить пенальти. И здесь уже фаворитом становился Египет, голкипер которого в этом плей-офф выиграл серии в противостоянии с Кот-д'Ивуаром и Камеруном. Да еще и не забитый в начале игры 11-метровый висел грузом над душой сенегальцев. Но Габаски – не всесильный. Хотя и в этот раз он тянул как мог, но партнеры не поддержали. Абдельмонем попал в штангу, а с ударом Лашина справился Менди. Символично, что последний удар Сенегала бил Садио Мане. Он не реализовал в игре, но доказал, что у него стальные нервы (хотя как он переживал во время ударов партнеров!). Удар в левый от себя угол, тогда как Габаски летит в правый. И Сенегал впервые в своей истории с третьей попытки побеждает в финале Кубка Африки. И это, пожалуй, справедливо, хоть и не так романтично, если бы турнир едва ли не в одиночку выиграл Абу Габал, он же Габаски.

Кубок Африки. Финал

6 февраля. Яунде, Камерун. Стадион Олембе

Сенегал – Египет 0:0, по пен. 4:2

На 7-й минуте Мане не реализовал пенальти (вратарь)

Серия пенальти: Кулибали – 1:0; Зизо – 1:1, Диалло – 2:1, Абдельмонем – 2:1 (штанга), Буна Сарр – 2:1 (голкипер), Марван Хамди – 2:2, Дьенг – 3:2, Лашин – 3:2 ( голкипер), Мане – 4:2

Сенегал: Э.Менди – Б.Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс – Куяте (Папе Гуйе 66), Н.Менди – Исмайли Сарр (Диа 77), Идрисса Гуйе, Мане – Дьедью (Дьенг 77)

Тренер: Алиу Сиссе

Египет: Габаски – Ашур, Абдельмонем, Махмуд Хамди, Эль-Фотух – Эльнени, Фатхи (Лашин 99), Солиа (Трезеге 58) – Салах, Мостафа Мохамед (Марван Хамди 58), Мармуш (Зизо 58)

Тренер: Карлуш Кейруш

Арбитр: Виктор Гомес (Южная Африка)

Предупреждения: Н.Менди 17, Кулибали 44, Диалло 54, Мане 88 – Абдельмонем 5, Фатхи 37