Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2. Видео обзор финала Кубка Африки

Вашему вниманию видео обзор матча Сенегал – Египет, которые встречались в финале Кубка африканских наций. Игра прошла при ощутимом преимуществе Сенегала, но пробить в основное и дополнительное время голкипер фараонов Абу Габала (он же Габаски) ему не удалось. Пришлось определять победителя с помощью серии пенальти. Но и здесь Сенегал оказался убедительнее. Примечательно, что последний решающий удар нанес Садио Мане, не реализовавший 11-метровый в начале игры. Для Сенегала это первый титул в истории.

Кубок Африки. Финал

Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2

На 7-й минуте Мане не реализовал пенальти