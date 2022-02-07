Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2. Видео обзор финала Кубка Африки
Смотреть видео обзор матча Сенегал – Египет, Кубок африканских наций, 6 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Сенегал – Египет, которые встречались в финале Кубка африканских наций. Игра прошла при ощутимом преимуществе Сенегала, но пробить в основное и дополнительное время голкипер фараонов Абу Габала (он же Габаски) ему не удалось. Пришлось определять победителя с помощью серии пенальти. Но и здесь Сенегал оказался убедительнее. Примечательно, что последний решающий удар нанес Садио Мане, не реализовавший 11-метровый в начале игры. Для Сенегала это первый титул в истории.
Кубок Африки. Финал
Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2
На 7-й минуте Мане не реализовал пенальти
Популярное сейчас
- Месси проснулся. Лилль - ПСЖ 1:5. Видео голов и обзор матча
- Олимпиада 2022. Расписание соревнований на 7 февраля
- Луческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов
- Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО