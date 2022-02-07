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Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2. Видео обзор финала Кубка Африки

Кубок Африки
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Смотреть видео обзор матча Сенегал – Египет, Кубок африканских наций, 6 февраля 2022

Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2. Видео обзор финала Кубка Африки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Сенегал – Египет, которые встречались в финале Кубка африканских наций. Игра прошла при ощутимом преимуществе Сенегала, но пробить в основное и дополнительное время голкипер фараонов Абу Габала (он же Габаски) ему не удалось. Пришлось определять победителя с помощью серии пенальти. Но и здесь Сенегал оказался убедительнее. Примечательно, что последний решающий удар нанес Садио Мане, не реализовавший 11-метровый в начале игры. Для Сенегала это первый титул в истории.

Кубок Африки. Финал
Сенегал - Египет 0:0, пен. 4:2
На 7-й минуте Мане не реализовал пенальти

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Египет Кубок Африки
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