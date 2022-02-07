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Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане
Очередной ментальный вызов для Клоппа?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 6 февраля, состоялся финальный поединок Кубка Африки между сборными Египта и Сенегала. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пенальти верх взяли "Львы Теранги".
Огромный интерес вызвал эпизод, случившийся в самом начале встречи. У форварда сенегальцев Садио Мане был шанс реализовать 11-метровый в дебюте матча, однако нападающий "Ливерпуля" не перехитрил с точки вратаря египтян.
Перед ударом лидер "фараонов" Мохамед Салах не терял времени – он подскочил к голкиперу и начал тихонькому подсказывать ему, как отразить удар своего партнера по "Ливерпулю." Садио прервал диалог и попросил вратаря занять позицию на линии. Габаски остался на месте и парировал мощный залп Мане по центру.
Salah told his goalkeeper which way Mane’s penalty was going.— ESPN UK (@ESPNUK) February 6, 2022
He got it right ???? pic.twitter.com/tp76l2Oe9e
Before Mane took the penalty, Mohammad Salah was seen telling his goalkeeper, Gabaski which way to go for Sadio Mane's penalty. Gabaski saved the penalty.— Vibintha Abishek (@Vibi_Abishek) February 6, 2022
13mins 0-0 #AFCON2021 #SENEGY pic.twitter.com/EL3ai7dpr1
Голкипер Египта вытащил на КАН две серии пенальти (против Кот-д`Ивуара и Камеруна). Тем не менее, в финале фортуна от Габаски отвернулась, а, в свою очередь, мадам Карма повернулась к Мане лицом. После свистка победитель Садио успокаивал проигравшего Салаха.
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