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Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане

Кубок Африки
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Очередной ментальный вызов для Клоппа?

Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 6 февраля, состоялся финальный поединок Кубка Африки между сборными Египта и Сенегала. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пенальти верх взяли "Львы Теранги".

Огромный интерес вызвал эпизод, случившийся в самом начале встречи. У форварда сенегальцев Садио Мане был шанс реализовать 11-метровый в дебюте матча, однако нападающий "Ливерпуля" не перехитрил с точки вратаря египтян.

Перед ударом лидер "фараонов" Мохамед Салах не терял времени – он подскочил к голкиперу и начал тихонькому подсказывать ему, как отразить удар своего партнера по "Ливерпулю." Садио прервал диалог и попросил вратаря занять позицию на линии. Габаски остался на месте и парировал мощный залп Мане по центру.

Голкипер Египта вытащил на КАН две серии пенальти (против Кот-д`Ивуара и Камеруна). Тем не менее, в финале фортуна от Габаски отвернулась, а, в свою очередь, мадам Карма повернулась к Мане лицом. После свистка победитель Садио успокаивал проигравшего Салаха.

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Египет Мохамед Салах Садио Мане Кубок Африки
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
07.02.2022 в 10:18
Салах,
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