Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане

Вчера, 6 февраля, состоялся финальный поединок Кубка Африки между сборными Египта и Сенегала. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пенальти верх взяли "Львы Теранги".

Огромный интерес вызвал эпизод, случившийся в самом начале встречи. У форварда сенегальцев Садио Мане был шанс реализовать 11-метровый в дебюте матча, однако нападающий "Ливерпуля" не перехитрил с точки вратаря египтян.

Перед ударом лидер "фараонов" Мохамед Салах не терял времени – он подскочил к голкиперу и начал тихонькому подсказывать ему, как отразить удар своего партнера по "Ливерпулю." Садио прервал диалог и попросил вратаря занять позицию на линии. Габаски остался на месте и парировал мощный залп Мане по центру.

Before Mane took the penalty, Mohammad Salah was seen telling his goalkeeper, Gabaski which way to go for Sadio Mane's penalty. Gabaski saved the penalty.



