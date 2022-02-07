Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы лучший игрок, лучший вратарь и бомбардир Кубка африканских наций
Раздают награды
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны обладатели индивидуальных наград на Кубке Африке. Напомним, вчера, 6 февраля, сборная Сенегала в серии пенальти одолела национальную команду Египта.
Лучшим игроком розыгрыша турнира признан нападающий сенегальцев Садио Мане. Всего в 5 поединках соревнования в активе игрока "Ливерпуля" 3 гола и 2 результативных передачи. Он реализовал последний 11-метровый в серии.
Лучшим голкипером объявлен сенегалец Эдуар Менди. Вратарь "Челси" "отстоял" на ноль 3 поединка из 5. Также вчера он парировал 1 пенальти в лотерее.
Лучшим бомбардиром с 8 голами стал нападающий национальной сборной Камеруна Венсан Абубакар.
The Senegalese Magician ????— #TotalEnergiesAFCON2021 ???? (@CAF_Online) February 6, 2022
Sadio Mané is crowned TotalEnergies Man of the Competition after his over-the-top performance with the Lions of Teranga ????????#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/8jowC3Bgjr
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