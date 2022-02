Названы лучший игрок, лучший вратарь и бомбардир Кубка африканских наций

Стали известны обладатели индивидуальных наград на Кубке Африке. Напомним, вчера, 6 февраля, сборная Сенегала в серии пенальти одолела национальную команду Египта.

Лучшим игроком розыгрыша турнира признан нападающий сенегальцев Садио Мане. Всего в 5 поединках соревнования в активе игрока "Ливерпуля" 3 гола и 2 результативных передачи. Он реализовал последний 11-метровый в серии.

Лучшим голкипером объявлен сенегалец Эдуар Менди. Вратарь "Челси" "отстоял" на ноль 3 поединка из 5. Также вчера он парировал 1 пенальти в лотерее.

Лучшим бомбардиром с 8 голами стал нападающий национальной сборной Камеруна Венсан Абубакар.

