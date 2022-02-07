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Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки
"Я люблю собі час від часу робити такий вихідний!" © Дзідзьо
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем для граждан страны. Дело в том, что вчера, 6 февраля, национальная сборная Сенегала обыграла в финале Кубка Африки главную команду Египта в послематчевой серии пенальти.
Сегодня сборная Сенегала вернется в Дакар. Салл даже отменил завершающий этап своей дипломатической поездки, чтобы лично поздравить футболистов в президентском дворце. Отмечается, что выходной в Сенегале будет оплачиваемым.
Решающий пенальти реализовал форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Он был признан лучшим игроком турнира. После двух поражений в финалах в 2002 и 2019 годах Сенегал завоевал свой первый титул Кубка африканских наций.
Champions d’Afrique !!! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale.— Macky Sall (@Macky_Sall) February 6, 2022
Tellement fiers de vous! Félicitations à nos héros !
Coupe bi nieuw na!????????
MERCI JËRËJËF pic.twitter.com/9tZZbJlj4P
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