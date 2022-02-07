Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем для граждан страны. Дело в том, что вчера, 6 февраля, национальная сборная Сенегала обыграла в финале Кубка Африки главную команду Египта в послематчевой серии пенальти.

Сегодня сборная Сенегала вернется в Дакар. Салл даже отменил завершающий этап своей дипломатической поездки, чтобы лично поздравить футболистов в президентском дворце. Отмечается, что выходной в Сенегале будет оплачиваемым.

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Решающий пенальти реализовал форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Он был признан лучшим игроком турнира. После двух поражений в финалах в 2002 и 2019 годах Сенегал завоевал свой первый титул Кубка африканских наций.