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Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

Кубок Африки
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"Я люблю собі час від часу робити такий вихідний!" © Дзідзьо

Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем для граждан страны. Дело в том, что вчера, 6 февраля, национальная сборная Сенегала обыграла в финале Кубка Африки главную команду Египта в послематчевой серии пенальти.

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Сегодня сборная Сенегала вернется в Дакар. Салл даже отменил завершающий этап своей дипломатической поездки, чтобы лично поздравить футболистов в президентском дворце. Отмечается, что выходной в Сенегале будет оплачиваемым.

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Решающий пенальти реализовал форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Он был признан лучшим игроком турнира. После двух поражений в финалах в 2002 и 2019 годах Сенегал завоевал свой первый титул Кубка африканских наций.

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Кубок Африки
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Источник:
gulfnews.com

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