Голкипер Египта облепил бутылку с водой подсказками, как сенегальцы будут бить пенальти - ВИДЕО

Абу Габал, он же Габаски стал одним героев завершившегося в воскресенье Кубка африканских наций. Голкипер сборной Египта выиграл серию пенальти в 1/8 финала в противостоянии с Кот-д'Ивуаром и в полуфинале с хозяевами камерунцами. Был близок к успеху Габаски и в финальном поединке против сборной Сенегала. Габаски потянул третий удар от Буны Сарры. Впрочем, партнеры на этот раз подкачали – Абдельмонем попал в штангу, а с ударом Лашина справился коллега Эдуар Менди.

Уже после игры стало ясно, как Габаски удавалось так хорошо выступать в серии пенальти. Все дело в основательной подготовке. Во время серии он пользовался подсказками, наклеенными на бутылке с водой. Фактически это было досье на каждого из игроков соперника, как он выполнял 11-метровые удары раньше.

Egypt 'keeper Gabaski was well prepared for last night's #AFCON2021 final, with info on all of Senegal's penalty takers taped to his water bottle!



Despite putting in a Man of the Match performance, he couldn't stop Senegal lifting the trophy for the first time...???????? pic.twitter.com/uEQIVNyR3B