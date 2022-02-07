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Голкипер Египта облепил бутылку с водой подсказками, как сенегальцы будут бить пенальти - ВИДЕО

Кубок Африки
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Голкипер Египта облепил бутылку с водой подсказками, как сенегальцы будут бить пенальти - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Абу Габал, он же Габаски стал одним героев завершившегося в воскресенье Кубка африканских наций. Голкипер сборной Египта выиграл серию пенальти в 1/8 финала в противостоянии с Кот-д'Ивуаром и в полуфинале с хозяевами камерунцами. Был близок к успеху Габаски и в финальном поединке против сборной Сенегала. Габаски потянул третий удар от Буны Сарры. Впрочем, партнеры на этот раз подкачали – Абдельмонем попал в штангу, а с ударом Лашина справился коллега Эдуар Менди.

Уже после игры стало ясно, как Габаски удавалось так хорошо выступать в серии пенальти. Все дело в основательной подготовке. Во время серии он пользовался подсказками, наклеенными на бутылке с водой. Фактически это было досье на каждого из игроков соперника, как он выполнял 11-метровые удары раньше.

Добавим, что в начале финала Габаски парировал пенальти от Садио Мане. Но тот же Мане поставил точку в послематчевой перестрелке, реализовав пятую попытку своей сборной. Кстати, пробил именно так, как было указано на бутылке.

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В статье: Кубок африканских наций Египет пенальти Кубок Африки
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