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Кубок Африки действительно зло? Турнир сложно любить, но нужно проявить терпение
На прошлых выходных завершился один из самых неоднозначных континентальных турниров современности. Разбираемся как можно помочь в перспективе очень зрелищному соревнованию
Фото: cafonline.com / Автор: неизвестен
Кубок Африки давно считается не самым престижным турниром конфедераций. По уровню футбола в общем представлении он уступает не только Евро от УЕФА, но и Кубку Америки от КОНМЕБОЛ. Тренеры, у которых ключевые футболисты из Африки не упускают возможности негативно высказаться о первенстве. Мол, и даты неудобные, и турнир не очень. Клопп в 2020 вообще назвал КАН в январе "катастрофой" для "Ливерпуля": "Возвращение Кубка Африканских наций в январь – катастрофа для нас".
С другой стороны, журналисты, африканские футболисты и тренеры всё чаще поднимают вопрос уважения к турниру. Мол, для любого европейца или южноамериканца честь представлять свою сборную, так чем мы хуже? Разбираемся чем Кубок Африки действительно хуже, какие у него перспективы и как, по нашему мнению, ему можно помочь.
Рейтинг сборных ФИФА не испытывает глубокого пиетета к африканским сборным: там выше Украины (25 строчка) только Сенегал – победитель КАН (20 строчка). 15 место рейтинга УЕФА и 1 место рейтинга КАФ. Такое взаиморасположение емко описывает ранжирование европейской и африканской конфедераций.
Особенно четко видны минусы по прошествию группового этапа. Да, здесь и Салах с Мане, и Аллер с Марезом – лучшие бомбардиры АПЛ и ЛЧ, звезды "Сити" и "Ливерпуля", но на деле это не добавляет зрелищности турниру. От 4-х нападающих всего 3 гола в 12 матчах.
Также от Кубка Африки не ждут тактических новшеств, но ждут аутентичности, зрелищности и голов. С первым все так же хорошо: пестрые наряды, формы команд и Буркина-Фасо в полуфинале. Но с результативностью все плохо. Турнир почти в полтора раза менее результативен чем Евро (в среднем 1.7 гола за игру, против 2.29 минувшим летом).
В то же время и тактики в Африке не прибавилось: матчи этого турнира – бей беги. Много ударов с обеих сторон, но количество не значит качество. Следить за даже топовыми встречами невозможно: в 11 из 12 матчей первого тура счет к финальному свистку был не больше чем 1:0 (9 встреч с 1 голом и 2 с "нулями"). Это снова привет аномальной нерезультативности.
Такое выравнивание уровня сборных можно объяснить всеохватывающей миграцией в Европу. Стало относительно доступно туда переехать, кучи скаутов работают на африканский регион, что помогает все большему числу игроков выбраться. Откровенно нелепых защитников с пускающими всё подряд вратарями на поле нет, футболисты выровнялись в уровне благодаря обучению в иностранных академиях – подавляющее большинство прилетает на Кубок Африки с других континентов.
Что же в этом плохого? Уровень игроков выровнялся, но он все ещё на уровне нижней части турнирной таблицы чемпионата Португалии. Эти процессы повысили уровень футбола в общем, но не сделали его более привлекательным для зрителя. Низкая результативность, в данном случае, свидетельствует не о высокой тактической подкованности, а о низком уровне футбола. Достаточно высоком, чтобы в каждом матче не залетали бисиклеты, но таком, что Габон в два раза проиграет по ударам Коморским островам.
Организация тоже хромает. Работа медиа вокруг турнира – мрак. На ютуб-канале показали полтора матча первых туров группового этапа, хайлайты появлялись с опозданием в сутки, а фото на сайте в соответствующем разделе не появляются вовсе. Может, Кубок выжимает максимум из своих возможностей, но пока, в 2022 году, сервисами пользоваться нереально.
Как же турниру стать действительно интересным? Сократить количество участников. Сейчас он проводится в таком же формате, что и Евро, но если мы говорим о более высоком уровне европейского футбола, то логично, что и команд более высокого уровня будет больше. Пора взглянуть на ситуацию трезво – Кубку Африки нужно уменьшение количества команд, чтобы оставить турнир конкурентоспособным в борьбе за телеправа и внимание общественности.
На фоне тенденции к увеличению числа команд на ЧМ, а сейчас и
Возвращаясь к вопросу аутентичности, она тоже будто бы перестает быть отличительной чертой Кубка Африки. На это можно и нужно делать ставку. В эру глобализации отличия стираются даже между такими глобальными вещами, как континентальные соревнования. В то же время внимание зрителя чем-то нужно привлекать. Если чисто футбольная составляющая и не способна заинтересовать искушенного фаната, то культура вокруг турнира – вполне. Кубок Африки должен быть ярким и пёстрым, а это всё – адекватно транслироваться и правильно подаваться зрителю в каждом уголке земного шара. Отсутствие обзоров матчей начала группового этапа, опаздывающее обновление сайта и обзоров матчей – то, что не должно происходить на следующем турнире.
Несмотря на все вышесказанное, очевидна и положительная долгоиграющая закономерность. Становится модно представлять страну, в которой родился ты или твои родители, а не страну в которую семья переехала. Марез, Заа, Кулибали, Эдуар Менди, Обамеянг, Пепе… список точно обширнее, но и достаточно футболистов топовых клубов, которые все ещё усиливают ведущие мировые сборные, вместо выступления за родные африканские команды. В национальных сборных Бельгии, Франции, Англии (1, 3 и 4 места рейтинга ФИФА) хватает прошедших натурализацию спортсменов, которые бы повысили уровень африканских команд.
Рияд Марез, например, родившись во Франции выбрал выступать за Алжир - страну откуда родом его родители. Так же поступил и Себастьен Аллер. Мбаппе, например, мог бы выступать за Камерун, Канте за Мали, Погба за Гвинею, а Лукаку за Конго. Сейчас это не представляется возможным – глупо менять лидерство в сборной Франции на барахтанье с Мали, но чем больше футболистов станут менять свое мышление, тем более престижным будет выступление за эту же команду Мали.
То есть для роста уровня Кубка Африки нужна грамотная реформа формата и усиление патриотических тенденций. Пока эти две прямые не пересеклись, КАФ остается средним турниром, с посредственным уровнем команд. Глупо его сравнивать с Евро или Кубком Америки в уровне футбола, но и втаптывать в землю нет смысла: его не упразднят и не станут проводить летом (безумная жара на турнире 19-го года дала понять). Как бы он не мешал и не нравился, как бы его не было скучно смотреть, от него не избавиться. Не слепым хейтом, а разговорами о минусах общественность может сделать турнир лучше.
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