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Спас от смерти. Форвард Ливерпуля оплатил лечение ребенка в камерунской больнице
ДТП произошло во время Кубка Африки
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий национальной сборной Сенегала Садио Мане нанес визит в больницу Камеруна после победы над главной командой Кабо-Верде (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Африки.
Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами, 29-летний Садио приехал в больницу из-за возможного сотрясения и там ему рассказали о тяжело травмированном ребенке. Цитата из эфира камерунского телевидения:
"Мане сделал щедрый жест во благо одной семьи. Мотоцикл сбил ребенка – переломы костей были по всему телу. Он был близок к смерти, убитые горем родители не могли позволить себе оплатить лечение. Садио объяснили ситуацию, футболист покрыл расходы (прим. ред. – 700 долларов)".
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