Спас от смерти. Форвард Ливерпуля оплатил лечение ребенка в камерунской больнице

Нападающий национальной сборной Сенегала Садио Мане нанес визит в больницу Камеруна после победы над главной командой Кабо-Верде (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Африки.

Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами, 29-летний Садио приехал в больницу из-за возможного сотрясения и там ему рассказали о тяжело травмированном ребенке. Цитата из эфира камерунского телевидения: