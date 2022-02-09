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Спас от смерти. Форвард Ливерпуля оплатил лечение ребенка в камерунской больнице

Кубок Африки
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(2 голосов)

ДТП произошло во время Кубка Африки

Спас от смерти. Форвард Ливерпуля оплатил лечение ребенка в камерунской больнице

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной сборной Сенегала Садио Мане нанес визит в больницу Камеруна после победы над главной командой Кабо-Верде (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Африки.

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Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами, 29-летний Садио приехал в больницу из-за возможного сотрясения и там ему рассказали о тяжело травмированном ребенке. Цитата из эфира камерунского телевидения:

"Мане сделал щедрый жест во благо одной семьи. Мотоцикл сбил ребенка – переломы костей были по всему телу. Он был близок к смерти, убитые горем родители не могли позволить себе оплатить лечение. Садио объяснили ситуацию, футболист покрыл расходы (прим. ред. – 700 долларов)".

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Садио Мане Кубок Африки
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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Rostyslav Luchyshyn
09.02.2022 в 10:40
Садіо не забув звідки він вибрався і попри славу та гроші залишився Людиною
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