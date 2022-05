Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами

Признайтесь, вы и не слышали об Эритрее, пока она не поддержала россию в ООН.

По КНДР, Китаю, Венесуэле и прочими все давно понятно, но вот Эритрея - что это вообще? Где это? Что плохого ей сделала Украина? Вопросы, вопросы…

А ответы найти не так и легко, ведь мы имеем дело не только с отдаленной, но и максимально закрытой от сторонних глаз территорией. То, что происходит на Миле в Эритрее остается в Эритрее - таково первое правило местного режима. Его нарушение грозит расстрелом без суда, но каждый месяц тысячи эритрейцев все равно бегут в соседние страны.

И еще здесь все завидуют футболистам, но не из-за высоких зарплат или славы, а только потому, что сбежать из ада им проще, чем кому-либо еще.

***

Меваэль Иосиф ждал шанса с самого детства.

29 сентября 2019-го сборная Эритреи U-20 разгромила сверстников из Занзибара (5:0) на турнире в Уганде, и их даже поздравил какой-то чиновник, но Иосиф и еще трое парней уже паковали вещи.

Четверка беглецов из команды U-20, Фото: voanews.com

"Все праздновали, обсуждали полуфинал, и когда мы попросили охранников в гостинице нас пропустить, они ничего не заподозрили. Мы сразу пошли в офис ООН за помощью - там сказали, что нас отведут в безопасное место, и теперь мы ждем решения. Медлить нельзя - в Уганде слишком много агентов", - рассказывал футболист The Guardian.

Вместе с Ханибалом Текле, Хермоном Йоханнесом и Саймоном Асмелашем они проторчали в какой-то дыре почти год - из-за пандемии вывозить беженцев на Запад стало проблематично.

Раньше все было проще. Еще в 2006 году четверо игроков ФК "Ред Си" растворились на улицах Найроби; в 2007-м семеро парней не вернулись из турнира в Анголе; в 2009-м вся сборная, кроме тренера и пресс-атташе, получила статус политических беженцев в Кении.

В 2010 году в Ботсване десятеро эритрейцев сбежали из гостиницы, поругались с консулом и в итоге оказались в США. Еще 17 игроков и врач команды отказались возвращаться домой из Уганды в 2012-м - после некоторых колебаний всех отправили на ПМЖ в Нидерланды.

***

Диктатура была в бешенстве и в 2015 году попыталась пресечь этот поток беглецов.

На выездные матчи стали привлекать эритрейцев из числа эмигрантов; внутри же страны выездные визы выдавали только "лояльным" - детям чиновников и военных.

Еще одна команда беглецов. Фото: theguardian.com/ автор: Darren McKinstry

И что же? Не помогло! В 2019-м помимо Иосифа и его друзей в Уганде "потерялись" еще семеро эритрейских футболистов из другой возрастной группы - Абель Окбай Кило, Эйоба Гирмай, Иосиф Мебрахту, Филмон Серере, Робель Кидане, Абрахам и Исмаил Джахар.

Как и первая группа, они скитались деревнями в ожидании разрешения на выезд из страны; пока были в подполье, успели познакомиться. У всех одна проблема - отступать некуда. Дома ждал только расстрел, да и что это за дом, где принадлежишь не себе, а государству?

После обретения независимости в 1993 году бессменный правитель Эритреи Исайяс Афеверки ввел в стране систему трудовых лагерей, куда детей набирают с 16 лет. Официально это называют "национальной службой".

Поначалу "служба" длилась 5 лет, затем 15, теперь она пожизненна. Дети высших чиновников или военной элиты проходят ее в офисах столицы Асмэры; у них есть шанс поступить в колледж, чтобы получить высшее образование.

Бедноте, а ее в стране 90%, так не везет - она вкалывает на копях и полях под прицелами автоматов. Зарплата на службе у всех одинакова - около 30 долларов, которых еле хватает на еду.

Почти все эритрейцы живут за чертой бедности, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis

***

"Однажды нас привезли на работы в округ Ви’А, а там просто ровная земля. Даже жилищ не было - только укрытия из веток. Поесть давали только черствый хлеб и похлебку из чечевицы, в которой самой чечевицы не было. После пары дней в таких условиях мы попытались бежать, но нас окружили и поставили на колени, начали стрелять у нас над головами. Спали мы тоже под присмотром солдат", - рассказывает Самсон Арефейн.

Ему повезло - он один из тех, кто в 2012 году попал в футбольную сборную и сбежал при первой же возможности в Уганде. Эритрейские лагеря он предпочитает не вспоминать.

Брат Самсона бежал в Судан еще раньше - снайперы на границе его только ранили, и с помощью бедуинов он таки пробрался к Средиземному морю.

Расценки у перевозчиков конские - из Эритреи в Эфиопию довозят за 1,5-2 тысячи долларов; еще в 1,5 тысячи обходится переезд в Судан; столько же - из Хартума в Ливию; и, наконец, 2-2,5 тысячи долларов берут за место на какой-нибудь дырявой посудине времен битвы при Эль-Аламейне, которая, если повезет, довезет вас до Мальты или вообще Италии.

Раньше многие бежали еще и в Израиль, но после того, как тот достроил 230 км стены на границе с Египтом, маршрут закрылся, и осталась только Европа.

Эритрейские беженцы в лагере в Эфиопии, Фото: nytimes.com/ автор: James Montague

Одиноким женщинам в путь отправляться опасно - с большой вероятностью, они попадут не в Италию, а в сексуальное рабство. Мужчин часто берут в плен в Сахаре, требуя по 30-40 тысяч выкупа. Но они все равно бегут.

Неудивительно, что футболистов считают счастливчиками - они-то покидают Асмэру в самолетах.

***

Прямо сейчас население Эритреи оценивается в 5 млн человек; еще 1 млн - в основном молодежи - удалось бежать.

Режим Исайяса Афеверки держится на старшем поколении, которое еще застало эфиопскую оккупацию. Диктатор подпитывает их страхи троцкистским "ни мира, ни войны".

На Эритрею уже давно никто не нападает, но при этом территориальный спор с Эфиопией остается и дает повод иногда побряцать оружием. Из этой же оперы 300 тысяч армии - местами она охраняет развалины и сараи чисто для создания иллюзии войны.

"Выборы стали бы угрозой нашему суверенитету и безопасности. Надо ждать 30-40 лет, прежде чем мы сможем их провести. Кто знает?" - убежденно заявлял Афеверки еще в 2008 году.

Исайяс Афеверки, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency

Из вариантов для молодежи у него только работа и смерть. Самсон Арефейн вдоволь на них насмотрелся, прежде чем сумел бежать:

"Многие тщетно пытались покинуть наш лагерь через реку. Солдаты в них стреляли. Я видел, как у многих подкашивались ноги, они тонули. Те, кто добегал до противоположного берега, прятался в камышах. На следующий день солдаты собирали трупы и бросали их нам под ноги. Многие были оглоданы гиенами".

Вместе с братом он помогает родне, оставшейся в Эритрее, но их отец все равно поддерживает правящий режим, опасаясь, что эфиопы вот-вот вернутся и всех поработят. Два поколения - две реальности.

***

Футбол? После стольких побегов он даже не в коме - это клиническая смерть.

Сборная Эритреи не играет с 2019 года и даже не заявилась на отбор к КАН-2023. В рейтинге ФИФА она теперь 204-я из 211.

Эритрейская беженка в лагере в Кале, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NurPhoto/NurPhoto

Кажется, в стране уже просто некому бить по мячу. Журналист New-Yorker, посетивший матч лидеров эритрейского первенства "Ред Си" - "Адулис", был поражен - пасы постоянно летели в аут, а игроки бегали кто куда.

Встреча уныло катилась к 0:0, пока на 93-й минуте арбитр не придумал пенальти - скорее всего, по договоренности с букмекерами. Охрана еле вывела его из стадиона под крики разъяренной толпы.

"Я недоволен ни игрой, ни своей командой. Мяч по полю двигался будто сам по себе, это не футбол", - сокрушался один из фанатов "Ред Си". Свое имя он попросил не называть; корреспондент даже бровью не повел - он не первый раз в стране и все понимает.

Может, лет через 30-40, когда Эритрея наконец "созреет" до выборов, ситуация и поменяется, а пока - никаких имен, трудовые лагеря, расстрелы, тысячи беженцев и, конечно же, полная и безоговорочная поддержка владимира путина.

В конце концов, кто еще поймет военного преступника, если не военный преступник?