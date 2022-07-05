Кубок африканских наций перенесли на 2024 год: известна причина

Кубок африканских наций-2023, который должен был состояться в Кот-д'Ивуаре, пришлось перенести на более поздний срок.

Соревнования были запланированы на период с 23 июня по 23 июля 2023 года. Но африканская конфедерация футбола решила сместить график проведения турнира. Такое решение было принято в связи с тем, что как раз в это время в регионе традиционно длится сезон дождей.

Эксперты стали не рисковать и поэтому перенесли проведения соревнований на январь-февраль 2024 года. Место проведения остается неизменным – все матчи примет Кот-д'Ивуар.

Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала, обыгравшая в финале Египет в серии послематчевых пенальти.