Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок африканских наций перенесли на 2024 год: известна причина
Турнир был запланирован на лето 2023 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок африканских наций-2023, который должен был состояться в Кот-д'Ивуаре, пришлось перенести на более поздний срок.
Соревнования были запланированы на период с 23 июня по 23 июля 2023 года. Но африканская конфедерация футбола решила сместить график проведения турнира. Такое решение было принято в связи с тем, что как раз в это время в регионе традиционно длится сезон дождей.
Эксперты стали не рисковать и поэтому перенесли проведения соревнований на январь-февраль 2024 года. Место проведения остается неизменным – все матчи примет Кот-д'Ивуар.
Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала, обыгравшая в финале Египет в серии послематчевых пенальти.
Популярное сейчас
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Планы Днепра-1 и Вереса, сегодня четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Детонировало около 2 часов. ВСУ уничтожили важный для россиян склад боеприпасов на Донбассе
- Привлечены тысячи специалистов. The Times рассказал, как в США организован штаб по доставке военной помощи Украине
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Новости по теме
- 11:05 Зарубежные Уэльс только раз играл на Мундиале - чудом туда попал, а остановил его гений Пеле
- 15:16 Зарубежные Кубок Африки действительно зло? Турнир сложно любить, но нужно проявить терпение
- 13:22 Прогнозы на футбол Претенденты на ЛЧ. Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.22