26-летний Онана завершил международную карьеру - на ЧМ-2022 он покинул сборную из-за конфликта с тренером

26-летний вратарь "Интера" Андре Онана завершил международную карьеру. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Все началось в Нгол Нкоке, небольшой деревне, где с самого раннего возраста моя семья передала мне ценности, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к этой стране вечна и что обязательства непреложны.

Я помню, как мы всей семьей смотрели матчи. Только камерунцы могут понять, что для нас значит видеть игру "Неукротимых львов". Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть майку национальной сборной. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и большого упорства, я могу с гордостью сказать, что исполнил свою великую мечту.

Но у каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть свой конец. Вот и подошла к концу моя история со сборной Камеруна. Игроки приходят и уходят, имена мимолетны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун остается вечным, как и моя любовь к национальной сборной и нашему народу. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет продолжать биться, и куда бы я ни пошел, я всегда буду бороться за то, чтобы поднять флаг Камеруна как можно выше.

Я буду продолжать поддерживать сборную как болельщик, как это делают более 27 миллионов камерунцев на каждом матче. Я могу только поблагодарить всех тех, кто доверял мне и верил, что я могу добавить и внести свой вклад в команду", - написал Онана в социальных сетях.

Онана был основным вратарем сборной Камеруна, однако посреди Чемпионата мира 2022 у него случился конфликт с главным тренером. Из-за этого 26-летний футболист досрочно покинул расположение национальной сборной. В сумме за "неукротимых львов" он отыграл 34 матча.