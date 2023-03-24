Легионер Кривбасса забил эффектный гол в ворота Алжира - ВИДЕО

Зимой "Кривбасс" объявил о трансфере форварда из Нигера Даниэля Сосы – 24-летний игрок перешел из белорусской "Ислочи". Однако в чемпионате Украины он пока не дебютировал, поскольку долго не мог присоединиться к команде из-за проблем с визой. Его профиль присутствует в заявке "Кривбасса" на сайте УПЛ, но о нем вообще нет новостей на официальном сайте криворожцев.

Впрочем, это не мешает Сосе успешно выступать за сборную Нигера. В четверг, 23 марта его национальная команда играла матч квалификации Кубка африканских наций против Алжира. И Даниэль Соса отметился эффектным голом – он открыл счет на 38-й минуте, перебросив голкипера ударом из-за пределов штрафной. Правда, его команда в итоге уступила 1:2.

Нигер занимает второе место в группе из четырех команд. У команды Сосы также ничьи с Танзанией и Угандой. В этих матчах легионер "Кривбасса" отметился голом и результативной передачей.