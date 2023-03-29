Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диалло дебютировал за Сенегал U-23, но не смог пробиться на Кубок Африки
Сенегальцы прекратили свои выступления, уступив по сумме двух матчей
Фото: fcdynamo.com
Во вторник, 28 марта, прошел ответный матч плей-офф отбора на Кубок африканских наций U-23 между сборными Мали и Сенегала. Поединок завершился в пользу малийцев со счетом 3:0.
В результате сенегальская команда не квалифицировалась, поскольку в первой игре выиграла со счетом 3:1. Поражение сенегальцев по сумме двух матчей - 3:4.
Интересно, что в составе сборной Сенегала U-23 дебютировал динамовец Самба Диалло. Он вышел в стартовом составе, но отличиться результативными действиями не сумел и тем самым помочь своей команде достичь положительного результата не смог.
Ранее Диалло стал победителем Кубка африканских наций среди команд U-20.
Популярное сейчас
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- ВСУ отразили 57 атак россиян на четырех направлениях
- Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль - нет
- Пентагон: Украинцы нанесли россиянам такие потери в бронетехнике, которые никто никогда не мог себе представить
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО