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Диалло дебютировал за Сенегал U-23, но не смог пробиться на Кубок Африки

Кубок Африки
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Сенегальцы прекратили свои выступления, уступив по сумме двух матчей

Диалло дебютировал за Сенегал U-23, но не смог пробиться на Кубок Африки

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Во вторник, 28 марта, прошел ответный матч плей-офф отбора на Кубок африканских наций U-23 между сборными Мали и Сенегала. Поединок завершился в пользу малийцев со счетом 3:0.

В результате сенегальская команда не квалифицировалась, поскольку в первой игре выиграла со счетом 3:1. Поражение сенегальцев по сумме двух матчей - 3:4.

Интересно, что в составе сборной Сенегала U-23 дебютировал динамовец Самба Диалло. Он вышел в стартовом составе, но отличиться результативными действиями не сумел и тем самым помочь своей команде достичь положительного результата не смог.

Ранее Диалло стал победителем Кубка африканских наций среди команд U-20.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
fcdynamo.com

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