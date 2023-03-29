Диалло дебютировал за Сенегал U-23, но не смог пробиться на Кубок Африки

Во вторник, 28 марта, прошел ответный матч плей-офф отбора на Кубок африканских наций U-23 между сборными Мали и Сенегала. Поединок завершился в пользу малийцев со счетом 3:0.

В результате сенегальская команда не квалифицировалась, поскольку в первой игре выиграла со счетом 3:1. Поражение сенегальцев по сумме двух матчей - 3:4.

Интересно, что в составе сборной Сенегала U-23 дебютировал динамовец Самба Диалло. Он вышел в стартовом составе, но отличиться результативными действиями не сумел и тем самым помочь своей команде достичь положительного результата не смог.

Ранее Диалло стал победителем Кубка африканских наций среди команд U-20.